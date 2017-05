Car, avoir des relations est une donne importante dans la vie, mais il est autant possible de les avoir et ne bénéficier d'aucun soutien favorable en des situations difficiles bien spécifiques. «Celui qui appartient totalement à Dieu, expérimentera la gloire divine, laquelle rend heureux l'homme ... . », entend-on.

La chanson « Nabimi Molingi » en dit plus. A travers une mélodie si exceptionnelle, la magie de la voix de l'Artiste, et l'indescriptible force de son inspiration appelle les croyants à fonder leur foi sur Dieu.

Cela vaut autant à travers la petite histoire de David, qui, à cause de son plus jeune âge aura été le plus contesté par ses frères.

Celle-là, ne sachant quoi faire, tourne alors ses regards vers le ciel d'où viendra le secours. L'image est bien analogue à celle d'Agar (cité dans le livre de Genèse 16) au milieu du désert alors que son fils tendait à mourir à cause de la soif d'eau.

Ce dimanche, 14 mai 2017, au Shark Club de Kinshasa, les murailles et les voiles vont probablement tomber avec l'invocation sans précédent du Très Haut, le seul, alors le seul, à l'en croire dans son album, capable de renverser les choses et créer une nouvelle histoire dans la vie de ses enfants.

