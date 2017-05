Maroc: Renforcer le positionnement et l'attractivité de la première station balnéaire nationale

Le ministre du Tourisme, du Transport aérien, de l'Artisanat et de l'économie sociale, Mohamed Sajid et la secrétaire d'Etat au tourisme Lamia Boutaleb ont tenu, récemment à Agadir, une réunion avec les professionnels de la région Souss-Massa pour faire le point sur la situation du secteur et l'état d'avancement des chantiers lancés pour renforcer le positionnement et l'attractivité de la première station balnéaire nationale.

La rencontre dans la capitale du Souss fait partie "d'une série de déplacements à la rencontre des professionnels au niveau des régions.

L'objectif étant de prendre connaissance de la situation du secteur, de l'avancement des chantiers sur le terrain ainsi que des attentes des différents acteurs touristiques et de convenir d'actions urgentes et pragmatiques à mettre en place pour renforcer la performance du secteur touristique et son positionnement comme secteur vital de l'économie", indique un communiqué de ce département parvenu à la MAP.

A Agadir, les ministres ont affirmé leur volonté d'insuffler une dynamique positive et d'accélération du développement touristique, poursuit la même source.

L'accent a été ainsi mis sur le repositionnement du produit touristique de la ville d'Agadir, l'accélération du développement des grands projets structurants dont la station Taghazout, des pôles d'animation et de développement du produit dans l'arrière-pays, du renforcement de la promotion et de l'aérien ainsi que de l'intégration de la composante touristique dans le programme de développement régional en cours d'élaboration.