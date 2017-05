Maroc: Rencontres internationales sur le lait

L'Institut agronomique et vétérinaire - IAV Hassan II, l'INRA France et le CIRAD, en partenariat avec l'IAVFF - Agreenium, la FAO et la Fédération interprofessionnelle marocaine du lait - FIMALAIT organisent les deuxièmes Rencontres internationales sur le lait, vecteur de développement, les 10 et 11 mai, à l'IAV Hassan II, Rabat.

L'événement se veut une plateforme d'échanges sur la situation actuelle et le potentiel futur du secteur laitier au niveau international.

Les professionnels et chercheurs discuteront autour de quatre axes thématiques: l'évolution des marchés locaux et internationaux, le rôle nutritionnel des produits laitiers, le lait comme facteur social et économique dans le monde rural et l'utilisation durable des ressources hydriques dans la production laitière, ont indiqué les organisateurs dans un communiqué.

Une importance particulière sera accordée à l'analyse de l'impact de la politique sectorielle, au rôle de la femme et des jeunes dans le secteur, et aux perspectives et défis dans les pays en voie de développement, a précisé la même source.

Après une première édition organisée à Rennes en 2014, la tenue des rencontres au Maroc 2017 est un choix stratégique des organisateurs : ils visent à impliquer davantage les pays africains et les pays en voie de développement dans ce dialogue.

Abderrahman Benlekhal, DG de la FIMALAIT, y voit un rôle particulier pour le Maroc : « Le Royaume dispose d'une grande expérience dans la politique laitière, dans l'organisation professionnelle du secteur et dans la production laitière face à des conditions hydriques difficiles », a-t-il expliqué.

Et d'ajouter : « Nous sommes absolument capables de contribuer à ce transfert de savoir-faire et partage d'expériences entre l'Europe et l'Afrique, ainsi que dans le cadre de la coopération Sud-Sud ». L'événement accueillera les représentants de treize pays, dont huit pays africains.

A savoir qu'au Maroc, la filière lait assure 460.000 emplois permanents le long de la chaîne de valeur et génère un chiffre d'affaires de près de 13 milliards dirhams, dont environs 50% sont injectés en milieu rural.