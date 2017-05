"Je ne sais plus combien de femmes j'ai réussi à envoyer au Koweit », a mentionné Fy devant ses enquêteurs. Elle est l'une des trois présumées trafiquantes d'être humain à destination de ce pays arabe qui ont été remises au Parquet du tribunal Anosy, hier. Elle ajoute que cette sorte de trafic illicite lui a déjà permis d'acquérir deux maisons pour signifier qu'il s'agit d'une affaire très bénéfique.

Elie était appréhendée, lundi 08 Mai, alors qu'elle était en train de préparer les passeports des deux femmes au service de passeport à Anosy grâce aux sources de renseignement du Service central des enquêtes spécialisées et de la lutte contre les fraudes documentaires de la Police nationale. Elle était surprise avec toutes les paperasses destinées à cette opération. Présentes sur les lieux, les deux femmes concernées ont été également arrêtées.

Remontant l'enquête, la police a pu arrêter deux autres complices d'Elie, dénommées respectivement Fy et Ni, dans le quartier des 67Ha-Sud en début d'après-midi de ce lundi-là.

La perquisition de leur domicile a débouché sur l'arrestation de trois autres jeunes femmes et la saisie de six passeports en attente de visa et de billet qui sont tous destinés à ces dernières.

Ce qui ramène à cinq le nombre de personnes en charge d'Elie et consorts. 120 passeports périmés, c'est-à-dire ayant été utilisés par des individus qui ont déjà travaillé en Koweit ainsi que des contrats de travail pour l'apprentissage de la langue anglaise au nom de ces trois jeunes femmes et trois quittance Western Union, un flash disque contenant des billets et des visas des six candidates déjà envoyées en Koweit le 27 Avril 2017 ont été également dénichés.

L'arrestation de ces huit individus ont permis de dire que l'envoi des femmes dans ce pays arabe, où le respect des droits humains est jugé incertain, continue malgré son interdiction par l'Etat Malagasy.