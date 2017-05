Des véhicules flambant neufs viendront s'ajouter au parc automobile de la Very Important Person Security Unit (VIPSU) et du bureau du Premier ministre (PMO) dès cette année. Il s'agit de deux berlines haut de gamme, de deux Double Cab pick-up van pour la VIPSU et d'une Executive Saloon Car pour le PMO. Un appel d'offres a été lancé en ce sens.

Les intéressés ont jusqu'au 17 mai prochain pour soumettre leurs offres. Les berlines devront être de 1 550 cc à 1 650 cc tandis que le Double Cab devra être de 3 000 cc. La maintenance de ces véhicules sera prise en charge par la VIP Car Pool Unit de la police.

Maintenir en état

Au 31 août 2016, la VIP Car Pool Unit était constituée de 96 véhicules VIP de différentes marques d'une valeur de Rs 163 millions. Ces véhicules sont âgés de 28 mois à 12 ans.

Ils avaient été acquis pour transporter les membres de l'Assemblée nationale et les hauts cadres du gouvernement. Sauf que 25 véhicules de la marque MG6, que l'État avait reçus en cadeau, ne peuvent être maintenus en état.

La faute à la fermeture de la compagnie qui représente ces véhicules en 2015. Résultat : l'Officer in Charge et la Police Transport Branch ont demandé au Chief Mechanical Engineer du ministère des Infrastructures publiques et du transport intérieur, le 21 novembre 2016, d'entamer les démarches pour se débarrasser de ces véhicules.

Même si certains véhicules ne sont pas utilisés, la VIP Car Pool Unit de la police a le devoir de les maintenir en état de marche. Au cas où les réparations seraient trop onéreuses, ils sont alors référés au Board of Survey pour un état des lieux avant de s'en débarrasser.

Les frais de maintenance (excluant les réparations à la suite d'accidents) sont encourus par les différents ministères. Les travaux sont aussi supervisés par la Mechanical Engineering Services Division du ministère des Infrastructures publiques.