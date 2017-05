Ile Maurice: Gare à l'inertie

Administrer un patrimoine mondial, sans conseil d'administration. C'est la situation actuelle au Morne Heritage Trust Fund, depuis le départ de la bleue Veronique Leu-Govind. Les affaires courantes sont sous la responsabilité de Magalie Sinatambou, officer in charge et de son équipe.

Pas non plus d'indications quant à l'avancement de ce projet de longue haleine qu'est la Culture House, regroupement sous un seul toit de la BN et des Archives nationales.

Alors que le Budget est en cours de préparation, plusieurs corps parapublics relevant du ministère des Arts et de la Culture se contentent du «business as usual». Comme le ministère prend les décisions importantes, certains s'interrogent sur son autonomie.

