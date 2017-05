Il faut aussi et surtout souhaiter que les failles et les erreurs constatées tant dans les textes que dans les procédures, servent à construire une jurisprudence au service des intérêts du peuple.

Tout en envoyant des signaux forts et dissuasifs pour les pouvoirs successifs qui se relayeront à la tête de l'Etat, ce procès se doit d'assécher dans les cœurs les graines de la haine en permettant aux Burkinabè de solder leurs comptes avec l'histoire et de se remettre ensemble dans le sens de la marche.

Il faut donc qu'au-delà des traditionnelles passes d'armes entre le tribunal et les avocats, les responsabilités soient situées et que le droit soit dit. En d'autres termes, les choses doivent se passer dans les règles de l'art.

Ils expriment aussi et surtout le manque de confiance vis-à-vis d'une justice burkinabè qui tarde à imprimer ses marques et que d'aucuns n'hésitent pas à taxer de corrompue quand elle n'est pas tout simplement accusée de laxisme.

Il n'en fallait pas plus pour que le citoyen burkinabè lambda pour lequel cela commence à faire trop, voie dernière ces renvois, des manœuvres destinées à enterrer le dossier et à assurer de facto l'impunité aux prévenus.

Et de trois pour ce procès que l'on peut désormais dénommer « Affaire Luc Adolphe Tiao et compagnie». En effet, après un premier renvoi le 27 avril motivé par la rentrée du Barreau au Burkina Faso, la série des reports s'est poursuivie le 4 mai dernier avec la récusation de Maître Olivier Sur, avocat de Blaise Compaoré, et la commission d'office d'avocats pour les ex-ministres Baba Hama et Baba Diémé.

