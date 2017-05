Algérie: La vision de l'Algérie sur les perspectives des relations algéro-allemandes exposée

Le ministre d'Etat, ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Ramtane Lamamra, a exposé mardi à Berlin la vision de l'Algérie quant aux perspectives des relations algéro-allemandes, mettant en exergue les potentialités de coopération économique et politique entre les deux pays, indique un communiqué du ministère des Affaires étrangères.

M. Lamamra, qui animait un débat interactif avec les représentants des principaux think thanks allemands, organisé par la Fondation Friedrich Ebert, en présence d'un parterre d'experts et de chercheurs spécialisés dans les relations internationales, a fait part des ambitions de l'Algérie pour la mise en place d'"un partenariat stratégique porté par des investissements allemands qualitatifs et substantiels apportant une contribution à la démarche algérienne visant à promouvoir la diversification de l'économie algérienne à travers le secteur industriel mais également agricole et des services".

Dans ce cadre, il a mis en exergue les potentialités de coopération économique et politique entre les deux pays.

Dans leurs interventions, les participants au débat, ont mis l'accent particulièrement sur "le leadership de l'Algérie et de l'Allemagne dans leurs ensembles régionaux respectifs et au niveau international en matière de promotion de la paix et de la sécurité internationales".

A cet égard, le ministre d'Etat a rappelé "le rôle que joue l'Algérie pour assurer la stabilité et la paix dans son voisinage grâce à une diplomatie dynamique et discrète, menée sous la conduite du président de la République, Abdelaziz Bouteflika, et axée sur la promotion des solutions politiques aux crises qui secouent la région, à l'instar de la médiation menée au Mali et des efforts consentis par l'Algérie dans le cadre de la recherche d'une sortie de crise en Libye", conclut le communiqué du MAE.