Algérie: Lamamra s'entretient à Berlin avec le conseiller diplomatique de Merkel sur la coopération bilatérale

Le ministre d'Etat, ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Ramtane Lamamra, a examiné, mardi à Berlin, avec le conseiller en chef de la chancelière fédérale pour la sécurité et la politique extérieure, Christoph Heusgen, "les perspectives de développement de la coopération algéro-allemande dans le contexte de la diversification et de la croissance de l'économie algérienne", indique un communiqué du ministère des Affaires étrangères.

En visite de travail en Allemagne, M. Lamamra a transmis au conseiller en chef pour la sécurité et la politique extérieur les salutations du président de la République, Abdelaziz Bouteflika, à la chancelière fédérale Angela Merkel, précise la même source.

Au cours de cet entretien, le ministre a également échangé avec le conseiller diplomatique de la chancelière fédérale sur "les moyens de renforcer la coordination de l'action de l'Algérie et de l'Allemagne en matière de coopération contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière dans le Sahel et au niveau international".

Le conseiller diplomatique de Mme Merkel a salué, dans ce cadre, "le rôle constructif que joue l'Algérie dans son voisinage à travers ses efforts de stabilisation des Etats touchés par des crises sécuritaires, à l'instar de la Libye".

"L'engagement de l'Allemagne en faveur de la mise en œuvre effective de l'Accord de la paix et de la réconciliation au Mali, issu du processus d'Alger, a été réitéré à cette occasion par le haut responsable allemand", relève le communiqué.

M. Lamamra a, pour sa part, salué la "contribution substantielle" qu'apporte l'Allemagne à la mise en œuvre de l'agenda africain de paix et de sécurité dans le contexte de son partenariat avec l'Union africaine, qui constitue "le cadre privilégié pour la recherche de solutions africaines aux problèmes africains avec le soutien des partenaires stratégiques du continent, à l'instar de l'Allemagne".