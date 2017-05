Algérie: Berlin - Lamamra tient une séance de travail avec son homologue allemand

Le ministre d’Etat, ministre des Affaires étrangères de la Coopération internationale, Ramtane Lamamra, a tenu mardi à Berlin une séance de travail avec le vice-chancelier, ministre des Affaires étrangères de la République fédérale d’Allemagne, Gabriel Sigmar, au cours de laquelle les deux ministres se sont félicités de la qualité des relations entre les deux pays et sont convenus de la nécessité de l’intensification du dialogue politique à tous les niveaux, indique un communiqué du ministère des Affaires étrangères.

Cette rencontre a été marquée par la remise des messages du président de la République, Abdelaziz Bouteflika, au Président Frank Walter Steinmeier et à la Chancelière fédérale, Angela Merkel "leur communication à leurs hauts destinataires", précise la même source.

Cette séance de travail, la première avec le nouveau ministre des Affaires étrangères allemand, a été l’occasion de "passer en revue les différents dossiers relatifs à la coopération bilatérale avec un accent particulier sur les questions économiques", note le communiqué.

A ce titre, le chef de la diplomatie allemande a déclaré que "l’Algérie était porteuse de grandes potentialités d’investissement non seulement pour les grandes compagnies allemandes, mais également pour les petites et moyennes entreprises qui pourraient contribuer à la diversification de l’économie algérienne et à l’approfondissement de ce partenariat de qualité".

Les deux parties ont également abordé les derniers développements intervenus en Libye et en Syrie, soulignant "la nécessité de la recherche d’une solution politique aux crises dans ces pays".

Abordant la situation au Mali, le ministre allemand des Affaires étrangères a salué "le rôle actif de l’Algérie et son engagement continu pour la mise en œuvre de l’Accord pour la paix et la réconciliation au Mali, issu du processus d’Alger".

Au plan international, les deux parties sont convenues d’"approfondir les consultations sur les principales questions inscrites à l’agenda onusien, notamment la réforme du Conseil de sécurité des Nations Unies, ainsi que la question palestinienne et les efforts tendant au règlement de la question du Sahara occidental".

Au cours d’une conférence de presse commune, les deux ministres "ont exprimé leur satisfaction pour les résultats de leurs discussions et ont exprimé leur engagement à poursuivre leur dialogue sur toutes les questions d’intérêt commun".

Dans ce contexte, ils ont noté qu’il "n'y avait aucun contentieux dans les relations entre les deux pays et que la coopération bilatérale était promise à un développement accru".

M. Lamamra a souligné "l’importance accordée par l’Algérie au facteur humain dans les relations algéro-allemandes et s’est réjoui de la perspective de nouvelles visites de haut niveau entre l’Algérie et l’Allemagne", mettant en évidence dans ce contexte les invitations adressées par le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, au Président Frank Walter Steinmeier et à la Chancelière fédérale, Angela Merkel, pour "promouvoir une dynamique d’édification d’un partenariat mutuellement avantageux entre les deux pays", conclut le communiqué.