Congo-Kinshasa: Division 1/Play-Off - V.Club arrache une victoire précieuse face à Mazembe à Kinshasa

Après huit confrontations, l'AS V.Club sous l'ère de l'entraîneur Florent Ibenge a finalement fini par battre le TP Mazembe. C'était le dimanche 7 mai 2017 au stade des Martyrs de Kinshasa, au terme d'une partie relativement disputée et comptant pour la 7e journée du Play-Off de la 22e édition du Championnat national de football.

Avant le coup d'envoi, la tension a été très perceptible dans la ville, l'on a appris que le bus transportant les joueurs des Corbeaux de Lubumbashi aurait essuyé des jets de projectiles de la part des supporters des Dauphins Noirs de la capitale RD-congolaise.

Pour ce choc du Play-Off de la Division 1, le coach Ibenge a rappelé le portier camerounais Nelson Lukong, longtemps laissé sur le banc. Et en défense, il y a eu Junior Baumeto sur le flanc droit, Glody Ngonda à gauche et l'Equato-guinéen Francisco Ondo et Yannick Bangala. Au milieu de terrain, Nelson Munganga a fait l'essuie-glace devant la défense, accompagné du Malien Traoré, alors que le capitaine expérimenté Guy Lusadisu a été le dépositaire de jeu. Mukoko Batezadio, le Rwandais Sugira, et le Camerounais Yazid Atouba ont constitué le trio d'attaque des Dauphins Noirs.

Le jeune entraîneur Pamphile Mihayo Kazembe a titularisé le gardien de but international ivoirien Sylvain Gbohouo, et en défense Jean Kasusula à gauche, Djo Issama Mpeko à droite, le géant international malien Salif Coulibaly et le jeune Kévin Mondeko dans l'axe. Miché Mika s'est occupé de la récupération de balle au milieu de terrain, alors Trésor Mputu a été au centre du jeu des Corbeaux, et le Zambien Nathan Sinkala. Le jeune attaquant Ben Malango, le Ghanéen Salomon Asanté et le Zambien Rainford Kalaba ont été chargés d'apporter le danger dans le camp de V.Club.

En dépit d'une possession de balle équilibrée entre les deux équipes en première période, Mazembe a toutefois été plus incisif sur le plan offensif. Et alors que les Corbeaux avaient une certaine emprise sur le jeu, Jean Kasusula a commis une bourde dans sa surface de réparation, bousculant Mukoko Batezadio. L'arbitre Bongisa a indiqué le point de penalty à la 83e minute. Une décision contestée par les joueurs de Mazembe. Rentré sur l'aire de jeu dix minutes plus tôt à la place du Rwandais Ernest Sugira, Taggy Etekiama Agiti a exécuté la sentence, offrant une victoire précieuse à V.Club.

Le même dimanche à Mbuji-Mayi, Sa Majesté Sanga Balende a eu le dessus sur Bukavu Dawa par la marque de deux buts à un. Au classement, Mazembe est premier avec 12 points malgré la défaite, DCMP occupe la première place avec 11 points, avec un match en retard, Renaissance du Congo a déjà engrangé 9 points, ainsi que V.Club qui les totalise avec ce succès sur Mazembe. Don Bosco a 6 points, et Sanga Balende se relance avec 4 points, après avoir pris le dessus sur Bukavu Dawa.