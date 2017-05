Nigeria: Nord du pays - La présidente de l'Assemblée nationale italienne chez les ex-otages de Boko Haram

La délégation italienne a fait don d'une pompe hydraulique au village des déplacés de Kuchingoro, devant les vivats des plus de 1500 personnes rassemblées. En remerciant, le président Dogara a souligné : « Vous, Mme Boldrini, êtes la première haute personnalité institutionnelle de l'Occident qui a daigné venir dans un camp comme celui-ci. Et cela pour nous est très important ». La présidente de l'Assemblée italienne a répondu qu'il fallait unir les forces, « surtout nous, les femmes », pour que les autres filles en captivité recouvrent la liberté.

La première activité officielle de Mme Boldrini à Abuja lundi a été de rencontrer les députés nigérians, et notamment son homologue Yakubu Dogara. Puis les familles des jeunes filles otages ou ex-otages, ayant fui leurs villages sous l'effet des violences djihadistes. « Le Nigéria est en train d'affronter le terrorisme en première ligne. Le monde, la communauté internationale doit donner son coup de main à ce pays, fournir les ressources nécessaires pour l'aider à soutenir les réfugiés et déplacés », a dit la présidente de l'Assemblée nationale italienne.

Copyright © 2017 Les Dépêches de Brazzaville. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.