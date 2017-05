Cote d'Ivoire: Les démobilisés se font entendre en RCI

Pour apaiser les esprits, le gouvernement avait promis en janvier aux mutins une prime de 18 millions de francs CFA, soit 27 milles euros à chacun. Ces démobilisés réclament la même somme. En réaction, les autorités civiles et militaires ont rapidement organisé une réunion à la préfecture de Bouaké avec une délégation de contestataires. Il n'est pas question pour les autorités de revivre le scénario du mois de janvier. Néanmoins, le gouvernement semble incapable d'attaquer le mal à la racine, Pour l'analyste ivoirien Pierre Dagbo Godé, "nous vivons dans un chantage permanent, parce que l'Etat est trop faible, les institutions ne fonctionnenent pas bien, la corruption est galopante, la pauvrété est généralisée, et ceux qui ont des armes pensent qu'ils seront satisfaits par le pouvoir".

Plusieurs centaines d'anciens rebelles ont bloqué pendant plusieurs heures l'accès sud de la ville de Bouaké, dans le centre de la Côte d'Ivoire. Ces "démobilisés" réclament leur "part du gateau". Il s'agit d'anciens membres de la rébellion des Forces nouvelles qui n'ont pas été intégrés dans l'armée lors du processus de désarmement et de réinsertion. Leur mouvement rappelle les mutineries qui avaient agité le pays en janvier dernier et qui avaient également débuté à Bouaké. Mais cette fois, la contestation semble avoir eu moins d'impact. Le blocage n'aura duré que quatre heures ce lundi matin. A noter que les "démobilisés" n'étaient pas armés et n'ont pas tiré en l'air, comme cela avait été le cas en janvier.

