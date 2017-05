Burkina Faso: Croix-Rouge et du Croissant-Rouge - 72 heures pour sensibiliser à la sécurité routière

A travers un exercice de simulation d'intervention d'urgence, La Croix -Rouge burkinabè a lancé son opération de régulation de la circulation, le mardi 9 mai 2017 à Ouagadougou. Cette activité entre dans le cadre de la commémoration de la Journée internationale de la Croix-Rouge et du Croissant- Rouge.

Dans la matinée de ce mardi, 9 mai 2017, aux environs de 9h, il s'est produit un accident de la circulation au croisement de la clinique Franny et de la pharmacie Saint-François d'Assise, dans le quartier Zone du bois de Ouagadougou. En effet, sans marquer l'arrêt, un tricycle transportant des individus qui revenaient d'un mariage, deux jeunes piétons et deux motocyclistes sont rentrés en collision au niveau du carrefour. Conséquence, six victimes, dont un cas de fracture ouverte, de traumatisme, de saignement abondant, d'inconscience et de choc. Ils ont été secourus par cinq volontaires de la Croix-Rouge burkinabè.

Avant d'être transférée dans un centre de santé, la victime inconsciente a été mise en position latérale de sécurité, la fracture immobilisée. Pour ce qui est du traumatisme de la poitrine, l'individu a bénéficié d'un emballage. Les cris des victimes ont attiré l'attention des passants, et des riverains qui ont accouru. Certains se sont arrêtés pour porter secours aux victimes. Mais au vu du dispositif, ces derniers ont vite compris qu'il ne s'agissait pas d'un accident réel.

Effectivement, c'est un exercice de simulation d'intervention d'urgence de la Croi-Rouge pour sa capacité de prise en charge, qui a servi de lancement de l'opération de régulation de la circulation routière. L'une des activités commémoratives de la Journée internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Elle va concerner 12 carrefours de la capitale non équipés de feux tricolores et ce, jusqu'au 12 mai prochain. « Lorsque j'observe l'étonnement sur les visages des gens autour de nous, je puis affirmer que nos volontaires ont bien réussi cette mime qui ressemble malheureusement à ce que nous constatons quotidiennement sur nos routes», a indiqué le président national de la Croix-Rouge burkinabè, Denis Bakyono.

L'initiative de la Croix-Rouge est diversement appréciée. Pour le représentant de l'Office national de la sécurité routière, Hamadi Mahadjou, elle participe à la promotion de la sécurité routière. « Je suis ravi d'être associé à cette activité parce qu'elle cadre parfaitement avec notre vision par rapport aux valeurs défendues par cette organisation », a dit le maire de la commune de Ouagadougou, Armand Béouindé. Cette activité vient en réalité renforcer le dispositif déjà en place dans lequel ils jouaient du reste une part active. Ces jeunes volontaires appuient régulièrement la commune de Ouagadougou dans des zones, qu'elle a du mal à investir souvent du fait de contraintes objectives.

Pour le porte- parole de l'ONASER, en partenariat avec la Croix-Rouge burkinabè, sa structure organise régulièrement des formations de premiers secours au profit des associations qui prônent la sécurité routière. « Le partenariat entre la Croix-Rouge burkinabè et la commune est régulièrement activé tant dans les situations d'urgence, qu'en situation de paix », a souligné le bourgmestre de la capitale. C'est pourquoi, il a salué l'action de l'organisation lors des inondations de 2016 et pendant les attaques terroristes du Cappucino et de l'hôtel Splendid. Hamadi Mahadjou, a invité la population à respecter les consignes de la Croix-Rouge et des volontaires.