Pr Nicolas Méda a confié que les discussions seront principalement focalisées sur la mise en œuvre effective de la mesure de gratuité des soins pour les mères et les enfants. Et anticipant sur la conclusion des travaux, il a félicité l'ensemble des acteurs pour les résultats « fort louables » engrangés en 2016. Au-delà de ces acquis, la nouvelle année pose de nouveaux enjeux pour l'équipe gouvernementale. « 2017 est une année charnière pour le pays car elle consacre la mise en œuvre effective du Plan national de développement économique et social (PNDES) », a soutenu le ministre de la Santé.

Le ministère de la Santé ambitionne de réaliser assez d'infrastructures sanitaires, de sorte à être dans les meilleures dispositions pour faire face aux problèmes de santé des populations. Le responsable de ce département, Pr Nicolas Méda, l'a confié à Sidwaya, à l'issue de la cérémonie d'ouverture du premier Conseil d'administration du secteur ministériel (CASEM) dudit ministère, le mardi 9 mai 2017 à Ouagadougou. Au cours de cet exercice biannuel, les acteurs de la politique sanitaire du gouvernement, réunis avec leurs partenaires techniques et financiers, vont peaufiner leurs stratégies et axes prioritaires d'intervention au titre de l'année 2017. Mais au préalable, il leur faudra juger les performances du département pendant l'année 2016.

