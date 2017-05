Burkina Faso: Elections partielles du 28 mai - La CENI remet les spécimens de bulletins de vote aux partis politiques en lice

La Commission électorale nationale indépendante (CENI) a procédé, le 9 mai 2017 à son siège à Ouagadougou, à la remise symbolique des spécimens de bulletins aux partis et formations politiques en lice pour les élections municipales partielles du 28 mai prochain. Des spécimens qu'ils pourront utiliser lors de la campagne qui est prévue pour s'ouvrir le 13 mai 2017.

Conformément aux usages, la Commission électorale nationale indépendante (CENI) a procédé au lancement de la remise des spécimens du bulletin de vote aux partis et formations politiques engagés pour les élections municipales partielles prévues pour se tenir le 28 mai prochain. C'était le 9 mai dernier, quelques jours avant l'ouverture de la campagne qui se tiendra du 13 au 26 mai 2017. Jusqu'à présent, s'est réjoui Newton Hamed Barry, président de la CENI, le processus se déroule comme prévu. « Il y a eu quelques difficultés, mais avec l'appui des partis politiques et des personnalités de la société civile, on a pu les aplanir », a-t-il dit. Ces élections municipales partielles et complémentaires qui s'annoncent, concernent 19 communes, avec, pour l'ensemble des circonscriptions, 19 partis politiques et un regroupement d'indépendants en compétition. Le nombre des électeurs, lui, est estimé à 281 232, tous répartis dans 889 bureaux de vote. La commune la plus disputée, selon le président de la CENI, reste l'arrondissement 4 de Ouagadougou où il y a 16 partis et un regroupement d'indépendants. En attendant son message de veille de campagne, le président de la CENI s'est également réjoui de l'esprit qui prévaut déjà et de l'engagement des partis politiques. Pour une bonne tenue des élections, il n'a pas manqué d'exhorter ceux-ci à continuer avec le même esprit. « Vous avez aujourd'hui une lourde responsabilité d'accomplir le devoir constitutionnel d'animer la vie politique, mais également d'accomplir un devoir citoyen en faisant comprendre aux uns et aux autres l'importance du vote », leur a-t-il dit.

« La CENI est dans son timing et nous la félicitons »

Et d'ajouter que « la campagne politique, ce n'est pas la guerre. L'élection, ce n'est pas la guerre, c'est un moment de fraternité. La désignation des représentants est un grand moment qui doit plutôt unir que désunir. Nous en appelons donc aux partis politiques, à la société civile et aux Forces vives à être en avant, pour que le processus atteigne son objectif qui est de permettre que les communes se dotent d'un exécutif local, avec un maire choisi pour les intérêts de la population ». Parmi les partis politiques qui ont reçu symboliquement les spécimens, figure le CDP. Pour son représentant, Aboubacar Sawadogo, chargé des questions électorales, c'est un satisfécit de savoir que le processus électoral est au stade de remise des spécimens. « La CENI est dans son timing et nous la félicitons pour le respect de ce calendrier », a-t-il souligné. Certes, a-t-il reconnu, dans les communes concernées par la reprise, il y a eu beaucoup de tensions, mais son parti, le CDP, n'a pas une part de responsabilité dans cette situation. Le CDP est resté un parti démocratique et républicain, foi de Aboubacar Sawadogo. « Nous souhaitons donc que la règle de jeu qui est la règle du plus grand nombre, soit appliquée. Il appartient aussi aux partis politiques d'éduquer leurs militants, afin d'éviter ce qui s'est déjà passé », a estimé le chargé des questions électorales du CDP. L'UPC, quant à elle, selon son 2e secrétaire aux questions électorales, Arouna Ouédraogo, reste dans sa logique, c'est-à-dire prendre des dispositions et travailler à remporter les élections.