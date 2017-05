Burkina Faso: Accord SNEP/MENA - Les encadreurs pédagogiques insatisfaits 5 mois après

Le Syndicat national des encadreurs pédagogiques du premier degré (SNEP) a tenu une assemblée générale, le samedi 6 mai 2017 à Ouagadougou. La mise en œuvre du protocole d'accord signé en 2016 avec le ministère de tutelle a été l'un des points à l'ordre du jour.

Le 22 novembre 2016, le Syndicat national des encadreurs pédagogiques du premier degré (SNEP) a conclu un Protocole d'accord avec le ministère de l'Education nationale et de l'Alphabétisation (MENA). Un accord qui a permis au syndicat de lever son mot d'ordre de boycott des activités de rentrée et la reprise de l'année scolaire 2016/2017. Cinq mois après, le bureau national a dressé le bilan de la mise en œuvre de l'accord. Un accord qui réduit les 17 points en six préoccupations dans une plate- forme minimale. C'était au cours d'une assemblée générale tenue le samedi 6 mai 2017 à Ouagadougou.

Au sortir de cette rencontre, le secrétaire général national du SNEP, Bertin Toé, a indiqué que le bilan est mitigé, car dit-il, il y a eu des acquis et des insuffisances. En termes d'avancée, M. Toé a relevé la dotation en carburant, en moyens logistiques et matériels informatiques et aussi en fonds de fonctionnement. Sur ce point, il a fait savoir que même si le principe est acquis, l'opérationnalisation reste toujours en cours. « Il reste encore des points non moins importants qui sont en souffrance et pour lesquels nous sommes engagés à arracher des victoires », a- t-il martelé.

Il s'agit du reclassement catégoriel des encadreurs pédagogiques, notamment des instituteurs principaux en A1, les conseillers pédagogiques et les inspecteurs en P, la délivrance des diplômes aux encadreurs pédagogiques formés à l'Ecole normale supérieure de l'Université de Koudougou et l'établissement de leurs correspondances professionnelles. A cela s'ajoutent l'harmonisation des indemnités spécifiques des agents du MENA, l'encadrement pédagogique des stagiaires des ENEP et des EPEFEP et l'opérationnalisation du conseil de discipline, etc. « A ce jour, les encadreurs pédagogiques du premier degré constatent un blocage dans l'avancée de ces points», a déploré le premier responsable du syndicat.

A la question de savoir quelles sont les actions envisagées pour obtenir la satisfaction de leur plate-forme minimale, Bertin Toé s'est exprimé en ces termes : «Nous allons battre le rappel des troupes. Mais pour l'instant, nous préférons ne rien dire. De commun accord avec l'AG, le bureau national avisera en temps opportun».