Burkina Faso: Croix Rouge et Croissant Rouge - Le dispensaire de Bobo-Dioulasso rouvrira...

L'édition de 2017 s'articulera autour du thème « Partout, pour tous ». Un thème qui, de l'avis de M. Zoungrana, vise à mettre en avant, la présence et l'impact de l'organisation dans le monde. Cette célébration coïncide avec la date anniversaire de la naissance de Henry Dunant, le fondateur de la Croix-Rouge. «Ce rituel se veut classique et nous nous efforçons de le respecter chaque année, à la mémoire du pionnier de ce gigantesque mouvement », a laissé entendre, Lazare Zoungrana. Au cours de ce face à face, la Croix -Rouge burkinabè est également revenue sur ses actions menées en 2016 en faveur des communautés. Il s'agit de la prise en charge des victimes des attaques terroristes du café Cappuccino et de Splendid Hôtel, de son assistance à des victimes de violences post- électorales.

Il s'agira, a-t-il égrené, d'émissions radiophoniques, d'opérations de salubrité, de « peinture blanche » pour dénoncer des cas d'abus de l'emblème Croix- Rouge sur fond blanc, des journées portes ouvertes sur des comités provinciaux, la distribution de kits aux réfugiés maliens sur les sites de Mentao (Djibo), et de Goudébou (Dori). A cela s'ajoute l'opération de régulation de la circulation par les volontaires. « Ils seront déployés massivement dans une dizaine de carrefours de la capitale, non équipés de feux tricolores », a précisé le secrétaire général de la Croix-Rouge.

