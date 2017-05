Burkina Faso: Université polytechnique de Bobo-Dioulasso - Baptisée "Université Nazi-Boni"

Le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation, le Pr Alkassoum Maïga, a procédé, le 8 mai 2017 à Bobo-Dioulasso, à l'inauguration de deux amphithéâtres jumelés et au baptême de l'Université polytechnique de Bobo-Dioulasso qui porte désormais le nom d'«Université Nazi-Boni».

C'est le campus universitaire du secteur n°22 de la ville de Bobo-Dioulasso qui a servi de cadre à la cérémonie présidée par le ministre en charge de l'enseignement supérieur. Les deux amphithéâtres jumelés et entièrement équipés ont une capacité totale de 1 500 places, soit 750 places chacun. L'infrastructure dont les travaux de construction et l'équipement complet ont coûté la somme d'un milliard cinq cent millions de FCFA comporte également une salle de réunion et des bureaux pour enseignants. Elle a été construite sur un espace de 15 hectares octroyés à l'Université par la commune de Bobo-Dioulasso.

L'Université Nazi-Boni de Bobo-Dioulasso, à ses débuts, a été implantée à Nasso, localité située à une quinzaine de kilomètres de la ville. Aujourd'hui, elle a opté d'ériger les nouvelles infrastructures dans la ville de Bobo-Dioulasso afin de minimiser, entre autres difficultés, celles liées au transport des étudiants, des personnels enseignant, administratif, technique, ouvrier et de soutien. C'est dans ce contexte que le site du secteur n°22 a été obtenu.

Le clou de la cérémonie de ce 8 mai reste sans conteste, le baptême de l'Université polytechnique de Bobo-Dioulasso en «Université Nazi-Boni», en présence de toutes les composantes de communauté universitaire et de la famille de Nazi-Boni, pédagogue, homme politique et de culture burkinabè, fondateur du collège de l'Avenir, premier établissement d'enseignement secondaire privé de la ville de Bobo-Dioulasso, disparu en 1969. De l'illustre disparu, le Pr Georges Anicet Ouédraogo, Président de l'Université Nazi-Boni et le ministre Alkassoum Maïga ont retenu les valeurs suivantes : l'intelligence, le courage, la combativité et l'humanisme. Toutes choses qu'ils ont appelé la communauté universitaire tout entière de l'Université Nazi-Boni à cultiver. Ouvert en 1995, le Centre universitaire polytechnique de Bobo-Dioulasso a été créé dans le cadre de la décentralisation de l'enseignement supérieur. Il sera érigé deux années plus tard, en université pleine et autonome. Depuis 2012, le redimensionnement du dispositif académique et pédagogique opéré a permis à l'Université d'accroître de manière significative les effectifs d'étudiants pour atteindre à ce jour, le chiffre de 12 000 inscrits.

Cette cérémonie intervient tout juste deux semaines après celle de l'inauguration de 4 blocs pédagogiques composés de laboratoires, de salles de cours et de bureaux à l'Université Ouaga1 Pr Joseph KI-ZERBO.

DCPM /MESRSI

Biographie de Nazi-Boni

Nazi BONI est né vers 1909 à Bouan dans la commune rurale de Bondoukuy, province du Mouhoun. En 1921, il va fréquenter l'école élémentaire régionale de Dédougou. En 1925, il est admis à l'école primaire supérieure de Ouagadougou, puis à l'Ecole William Ponty du Sénégal où il obtient son diplôme d'instituteur.

Il a servi dans plusieurs localités de la Côte d'Ivoire et de la Haute-Volta avant de faire son entrée en politique en 1944 à la faveur des élections de l'Assemblée constituante française. En 1946, il est élu au Conseil général, puis à l'Assemblée territoriale de la Haute-Volta pour un mandat de six ans.

Il a fondé le Mouvement populaire d'émancipation africaine (MPEA) le 29 août 1954, qui prendra par la suite le nom de Mouvement populaire africain (MPA). Elu sous la bannière de ce parti, il sera désigné président de l'Assemblée territoriale de la Haute-Volta de décembre 1957 à avril 1958.

Personnalité hors pair, Nazi-Boni incarne la figure du patriote, du panafricaniste. Il a lutté pour l'émancipation des peuples africains et a pris une part active dans la lutte pour le rétablissement de la Haute Volta supprimée en 1932. Il avait une vision, une lecture prospective de l'avenir de son pays et du continent africain.

Nazi-Boni fut également un homme de culture. En témoigne son attachement à ses traditions du pays bwa. Il est l'auteur de plusieurs ouvrages dont les plus connus sont : «Crépuscule des temps anciens» et «Histoire synthétique de l'Afrique résistante : les réactions des peuples africains face aux influences extérieures».

Cet intellectuel, monument de la culture africaine et voltaïque s'en est allé le 16 mai 1969.