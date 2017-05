Burkina Faso: Basculement à la TNT - Le CSC rencontre les acteurs de presse audio-visuelle

A combien sera fixée la redevance ? C'est une question fondamentale pour pouvoir se déterminer. Il faut que l'on ait tous ces détails avant de décider d'adhérer au multiplex national ou régional», a martelé Charlemagne Abissi de l'Union nationale de l'audio-visuelle libre du Faso (UNALFA). Il s'est dit également inquiet du nombre de chaînes. Car, a-t-il rappelé, l'information de départ était de 20 chaînes et non de 15 comme annoncé. M. Abissi a affirmé qu'il parle au nom de cinq nouvelles chaînes auxquelles promesse avait été faite de les prendre en compte dans le multiplex. A l'entendre, les promoteurs de ces chaînes ont contracté des prêts auprès d'institutions bancaires pour assurer les installations de leurs équipements, puisque la TNT était annoncée depuis 2015.

A propos du choix des chaînes, le secrétaire général du CSC, Louis Modeste Ouédraogo a été clair. «Le choix se fera en fonction des réalités des différents médias. Ceux qui ne remplissent pas un certain nombre de conditions notamment la régularité, le contenu des programmes ou les éditeurs qui n'ont pas encore commencé la diffusion (qui ont des autorisations) ne peuvent pas être prioritaires par rapport à ceux qui diffusent actuellement», a soutenu le SG du CSC. Il a précisé que parmi ceux qui diffusent, s'il y a assez de place, il y aura une large répartition, dans le cas contraire, le choix se fera en fonction des données collectées sur le terrain sur ces médias. Louis Modeste Ouédraogo a par ailleurs dit qu'une enquête est en cours auprès des populations afin de connaître leur perception sur chacune des différentes chaînes. «L'ensemble de ces informations nous permettra d'apprécier et de donner une short-liste à la SBT pour qu'elle intègre dans son premier multiplex», a-t-il argué. Des arguments qui semblent n'avoir pas convaincu l'ensemble des participants quand bien même ils ont apprécié la tenue d'une telle rencontre. «Nous avons parlé de technique, de déploiement du processus, de tests, mais nous n'avons pas parlé de l'essentiel.

Le respect de ce délai préoccupe et la Société burkinabè de télédiffusion (SBT) et le Conseil supérieur de la communication (CSC). C'est pourquoi, le CSC a convoqué les promoteurs de médias audio-visuels le 9 mai 2017. Les échanges qui ont duré plus de 2h ont porté sur l'état d'avancement du processus de passage à la TNT. Et c'est au spécialiste de la question, le Dr Philippe Kahoun, directeur technique de la SBT qu'est revenu l'honneur de faire le point. Il a fait savoir que le premier multiplex de la TNT supportera 15 chaînes avec une possibilité d'extension à 17 au maximum. Une dizaine de chaînes à portée nationale et le reste à portée régionale.

