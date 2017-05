Burkina Faso: Centre-Ouest - Une vitrine pour promouvoir l'entreprenariat féminin

Une grande foire intitulée « Forum sur l'économie locale » et initiée par le Conseil régional du Centre-Ouest, s'est tenue du 4 au 6 mai 2017 à la place de la nation de Koudougou. Durant trois jours, des exposants venus des trente-huit communes de la région ont pris part à cet évènement placé sous le haut patronage du Premier ministre, Paul Kaba Thiéba.

«Promotion du partenariat public privé (PPP) et de l'entrepreneuriat féminin» ;c'est sous ce thème que s'est tenue la première édition du Forum sur l'économie locale du Centre-Ouest, qui se veut une vitrine de promotion de l'entreprenariat féminin. Ce forum a permis de présenter les potentialités de la région du Centre-Ouest dans tous les secteurs d'activité, mais surtout l'environnement des investissements et des affaires qui s'y rapportent, d'échanger sur les différentes perspectives et contraintes, en amont et en aval à travers des thématiques d'actualité, et de tracer des pistes d'actions pertinentes, afin de donner à la région, des dimensions d'un véritable pôle de croissance économique assurant aux populations un mieux-être. « La vision de la gouvernance économique a, d'une part, opté de promouvoir le secteur privé pour mieux valoriser les ressources locales, créer des emplois et générer des revenus et, d'autre part, de créer des mesures qui concourent à rendre attractif notre pays aux investisseurs », a indiqué le président du Conseil régional, Aboulaye Badoh. A l'en croire, le secteur privé qui doit jouer un rôle de premier plan dans le développement du pays, place les collectivités territoriales comme rampes de lancement du développement socioéconomique. « Nous avons pris l'engagement de créer des conditions favorables et d'adopter des mesures incitatives adéquates pour améliorer le climat des affaires et moderniser l'économie au niveau de notre région afin qu'elle rayonne durablement et s'inscrive en véritable pôle de croissance économique », a-t-il réaffirmé.

Tout en remerciant les uns pour leur adhésion au forum et les autres pour leur soutien, le Conseil régional s'engage, avec l'accompagnement des partenaires, à poursuivre au fil des années, cette grand- messe de la promotion du PPP dans le Centre-Ouest.

La valse des discours a été lancée par le bourgmestre de la commune de Koudougou, Maurice Mocktar Zongo, qui a souhaité la bienvenue aux officiels et aux exposants du forum dans la « cité du cavalier rouge ». A sa suite, le parrain, Poulma Marcel Zoma, président de la délégation régionale de la Chambre de commerce et d'industrie du Centre-Ouest, est également intervenu pour dire que « le forum régional sur l'économie et le secteur privé, au regard de son impact sur les producteurs et la promotion des savoirs, au vu de ses retombées bénéfiques pour l'ensemble des populations venues des quatre coins de la région, mérite bien d'être pérennisé». Il a ainsi appelé à l'implication effective de ses frères et sœurs, tout comme ses compatriotes du Centre-Ouest et aux partenaires, afin qu'ensemble, ils puissent faire de cette activité, l'une des plus prisées du pays.

Accompagner les porteurs de projets

Au tour de la présidente de la cérémonie, la ministre de la Femme, de la Solidarité nationale et de la Famille, représentée par sa Secrétaire d'Etat, Yvette Dembélé, elle a salué la tenue de ce forum qui, selon elle, permettra de mieux exploiter les potentialités et améliorer du même coup les indices de développement de la région pour répondre ainsi aux aspirations profondes des populations. Aussi a-t-elle félicité et encouragé le président du Conseil régional pour cette vision salutaire. Tout comme ses devanciers, le représentant de la coopération suisse, Jean-Pierre Salembéré, a reconnu ce rôle-moteur que joue le Conseil régional en matière de développement et l'encourage à s'engager davantage au service du dynamisme entrepreneurial, en faveur de la croissance économique de la région. M. Salembéré a suggéré d'accompagner les porteurs de projets innovants avec des incitations financières ou en reconnaissant publiquement la qualité de leurs projets. Puis de rassurer le Président du Conseil régional, de l'engagement de la coopération suisse à continuer d'appuyer son institution dans la mise en œuvre des projets et programmes de développement local dont le forum régional sur l'économie. A noter que la fin de la 1ère édition du forum sur l'économie locale du Centre-Ouest a été marquée par une remise de prix en nature et en espèces, offerts par le Conseil régional, la Maison de l'entreprise, la Chambre de commerce et d'industrie et de l'artisanat aux lauréats distingués par un jury.