Burkina Faso: Ressources halieutiques - La FAO s'engage pour une gestion durable de la pêche artisanale

L'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) et le ministère des Ressources animales burkinabè organisent du 9 au 11 mai 2017 à Ouagadougou, un atelier de sensibilisation et de diffusion des directives pour une pêche durable.

Pour donner à la pêche burkinabè sa place de promotrice d'emplois et de revenus financiers pour le monde rural, le Ministère des Ressources animales et halieutiques (MRAH) et son traditionnel partenaire au développement, l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) organisent, du 9 au 11 mai 2017 à Ouagadougou, un atelier de sensibilisation et de diffusion des directives pour une pêche durable. A l'ouverture des travaux, le mardi 9 mai 2017, les acteurs ont expliqué les motivations, et le bien-fondé des stratégies mises en œuvre pour une compétitivité "efficiente inclusive” du secteur de la pêche. Pour le représentant du ministre en charge des ressources animales, Charles Luanga Ouédraogo, directeur de cabinet du ministre Sommanogo Koutou, le secteur rural joue un rôle prépondérant dans le développement socioéconomique du pays.

Il occupe selon lui, 86% de la population active et contribue pour près de 30% à la formation du Produit intérieur brut (PIB). Ainsi, en termes de ressources halieutiques, M Ouédraogo a précisé que l'objectif de la politique nationale de la pêche et de l'aquaculture, est de renforcer les produits piscicoles, de contribuer à la gestion durable de la pêche en vue de garantir la sécurité alimentaire et le développement du secteur rural. "C'est dans ce sens que le Burkina Faso s'est doté d'une stratégie nationale de développement durable de la pêche et de l'aquaculture à l'horizon 2025” a justifié M Ouédraogo. Statistiquement parlant, le directeur de cabinet a fait savoir que la pêche au Burkina Faso est effectuée en milieu rural par les jeunes et les femmes sur plus de 200 mille hectares d'eaux de surface à travers des retenues d'eau (lacs, rivières, fleuves).

La pêche, un poumon économique

En 2016, ont précisé les techniciens du département des ressources halieutiques, la production domestique du poisson a été de plus de 22 mille tonnes pour une valeur d'environ 22 milliards de francs CFA. Les acteurs directs de la pêche de capture sont composés entre autres de 32 699 pêcheurs, 2 983 transformateurs, 3 375 mareyeurs et 2 309 commerçants de poissons fumés. Toutefois, de l'avis de la coordonnatrice de la chaîne des valeurs et chargée des industries des produits de la pêche à la FAO, Yvette Diei Ouadi, la pêche doit davantage jouer son rôle dans la sécurité alimentaire. Selon elle, les besoins en consommation du pays en produits halieutiques se chiffrent à plus de 80 mille tonnes par an, contre seulement 21 mille couvertes par la production nationale. De ce fait, elle a interpellé les décideurs à plus d'engagement en faveur d'une chaîne d'approvisionnement plus nourricière et plus compétitive économiquement. Pour le représentant du représentant-résident de la FAO au Burkina Faso, Madi Savadogo, l'atelier vise à tracer les sillons d'une mise en œuvre efficiente et inclusive des différentes directives unanimement adoptées par les pays membres de la FAO lors de la 31e session du comité des pêches de la FAO en juin 2014. La feuille de route pour une stratégie d'amélioration des chaînes post-captures et le commerce dans les pays riverains du bassin de la Volta étant opérationnelle, il reste selon Madi Savadogo, de permettre aux femmes de bénéficier de façon plus égale, des chaînes de valeur agro-alimentaires. Toute chose qui permettra de son avis de garantir un développement économique équitable et d'assurer une réelle sécurité alimentaire et nutritionnelle.