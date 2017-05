Burkina Faso: Déguerpis de Kounkoufouanou - Les "refugiés" sollicitent un site d'accueil

Food first information and action network (FIAN) Burkina Faso en collaboration avec l'ONG Oxfam, a tenu une conférence de presse hier, mardi 9 mai 2017 à Ouagadougou, en vue d'informer l'opinion publique sur la situation des populations déguerpies de Kounkoufouanou dans la région de l'Est.

Cela va faire bientôt deux ans (depuis le 15 juin 2015) que la communauté qui vivait autrefois à Kounkoufouanou (village situé dans la région de l'Est) « erre dans la brousse dans des huttes ». La cause, elle a été chassée du site car accusée d'occuper illégalement la zone pastorale de Kabongo. Malgré l'arrivée des nouvelles autorités, aucune solution n'a été envisagée. Fatiguée donc de vivre dans cette situation, elle a décidé de sortir de sa « cachette ». Le mardi 9 mai 2017, devant la presse, elle a décrié l'attitude de l'Etat face à cette situation. « Le 15 juin 2015, nous avons été déguerpis de force par une équipe des forces de défense et de sécurité. Ils ont incendié nos habitations.

Désormais, nous vivons dans la faim par manque de terres cultivables et sans eau potable car les pompes ont été détruites », a alerté la porte-parole des déguerpis, Bernadette Hanro. A l'en croire, les déguerpies n'ont eu en tout comme soutien de l'Etat, que des nattes et un sac de riz de 50 kg pour 16 personnes. C'est pourquoi, « nous demandons à l'Etat de trouver des mesures idoines pour nous permettre de vivre dans de meilleures conditions, notamment de quoi satisfaire nos besoins alimentaires, résoudre clairement la question de délimitation de la zone pastorale ou à défaut, nous trouver un nouveau site d'accueil », a- t- elle souligné. Car selon elle, la population a toujours respecté la délimitation qui leur avait été imposé à partir des balises implantées en 2004. La distance était de 500 m pour les habitations et un kilomètre pour les champs.

L'histoire du peuplement

Si vraiment le site a été déclaré zone d'activités pastorales, pourquoi l'Etat y a-t-il construit une école primaire et affecté des enseignants ? Pourquoi délivrer un permis d'exploitation minier dans cette localité ? Quel est l'avenir des 150 élèves qui fréquentaient cette école ? Toutes ces interrogations émises par des déguerpis présents à la conférence de presse mettent à nue selon eux, des incohérences qui entourent cette zone dite pastorale.

Le village de Kounkoufouanou fait frontière avec la province du Koulpelgo, de la Kompienga et du Gourma. C'est en 1983, au moment de la construction du barrage de la Kompienga, que les populations ont commencé à s'y installer, jusqu'à 2004, où il y a eu l'implantation de balises de délimitation. En 2005, la population a été informée que les balises délimitaient une zone pastorale et que ceux qui étaient du côté de la Kompienga devraient quitter pour rejoindre le coté Gourma, tout en gardant 500m de distance pour les habitations et un kilomètre pour les champs. Pour la communauté, le débat était clos. La question va ressurgir en 2014, suite à une tentative de déguerpissement. Des pourparlers entre la population et les autorités décentralisées vont permettre d'éviter le déguerpissement. Le 15 juin 2015, suite à la décision du Conseil des ministres du 28 février 2015 et après huit jours de sursis accordé, les 7 000 âmes qui constituaient ce village ont été chassées de leur lieu d'habitation.