Ile Maurice: Ex-BAI - Des propriétés d'une valeur de Rs 4,1 milliards vendues

Des propriétés ou des actions d'une valeur de Rs 4,1 milliards appartenant à l'ex-British American Investment Ltd ont déjà été vendues. Le ministre de la Bonne gouvernance, Sudesh Sesungkur, répondait mardi 9 mai à une question d'Aadil Ameer Meeah.

Ce chiffre ne comprend pas les bâtiments et les terrains estimés à Rs 4,4 milliards transférés à la National Insurance Co Ltd et au National Property Fund.

Ces propriétés sont notamment Courts, vendue à Mammouth Mauritius Ltd pour la somme de Rs 360 millions, BA Exchange Ltd pour Rs 255 millions et la part de Media Matrix Ltd rachetée par le Defi media Group à Rs 175 millions. Des actions ont aussi été vendues au Kenya.