Sénégal: Alain Gomis "fier" de pouvoir "enfin" présenter son film au pays

Dakar — Le cinéaste franco-sénégalais Alain Gomis a dit mardi ressentir "une grande fierté" de pouvoir enfin présenter son film "Félicité" au Sénégal.

"Je suis honoré d'être là, cela a été une longue route, c'est une grande fierté de pouvoir enfin le (Félicité) présenter ici. Nous nous sommes tellement battus" a réagi Alain Gomis.

C'était lors de l'Avant-première nationale du film au Théâtre national Daniel Sorano en présence des ministres de la Formation professionnelle Mamadou Talla et de la Culture et de la Communication, Mbagnick Ndiaye.

Il y avait également le ministre-conseiller Youssou Ndour qui a facilité la projection du film.

Selon le réalisateur, "Félicité est original, différent, qui dérange parfois, ce qui fait qu'il a été salué pour son indépendance".

C'est un film sur "la dignité de ceux qui affrontent ce quotidien, toutes ces femmes qui se battent tous les jours pour nous" a-t-il fait remarquer.

Le public était venu très nombreux à cette première projection qui annonce une série d'autres à Dakar, Saint-Louis et Ziguinchor.

Alain Gomis qui a remercié le président de la République, Macky Sall pour son soutien depuis son film "Tey" (Aujourd'hui) réalisé en 2013 a souligné que "depuis le Fespaco 2013, nous bénéficions du FOPICA et espérons qu'il sera augmenté pour mieux prendre en charge les besoins de la jeune génération courageuse".

"Félicité" a déjà récolté six prix dont l'Etalon d'or de Yennenga au Fespaco 2017 et le Grand prix du jury ou Ours d'argent à la Berlinale en janvier.

Toutefois, Alain Gomis qui a salué l'accompagnement du ministre de la Culture et de la Communication Mbagnick Ndiaye et du directeur de la Cinématographie Hugues Diaz a fait noter que "derrière les prix et médailles, les cinéastes rencontrent de grosses difficultés".

La star du jour a ensuite invité l'actrice principale Véro Tshanda Beya sur la scène, ainsi que les techniciens sénégalais et le coproducteur Oumar Sall de "Cinékap" qui ont travaillé avec lui sur le film. Alain Gomis a aussi remercié les Congolais absents à Dakar.

Musique et cinéma faisant bon ménage, le chanteur Abdou Guité Seck a joué sa partition à cette soirée de projection de "Félicité" qui a déjà fait 25 salles de cinéma en France avec 50.000 entrées et a remporté vendredi le prix de la meilleure fiction au festival de cinéma de Tarifa en Espagne.