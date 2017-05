Madagascar: Une tentative de rapprochement de ses concitoyens

C'est sur la chaîne « Youtube » que le président de la République a décidé de s'expliquer sur tous les dossiers qui font polémique actuellement. Il a choisi un nouveau canal de communication pour donner un certain relief aux actions que lui et son régime ont entamées et qui n'ont pas eu d'effet sur la population jusqu'à présent. Néanmoins, ce n'est qu'une infime partie des Malgaches qu'il pourra essayer d'atteindre par ce biais.

L'ancien président Marc Ravalomanana avait lorsqu'il était au pouvoir fixé un rendez-vous hebdomadaire avec ses concitoyens à la RNM. Il avait choisi ce contact direct pour leur faire sentir ses préoccupations dans l'accomplissement de sa tâche. Le coup d'Etat de 2009 avait interrompu cette pratique du chef de l'Etat qui commençait à porter ses fruits. L'actuel locataire d'Ambohitsirohitra a décidé de renouer avec cette habitude pour expliquer de manière simple les sujets qui font débat actuellement. Il a choisi ce moyen pour combler le déficit de communication qui l'handicape gravement. Les quotidiens qui soutiennent le régime n'arrivent pas à convaincre l'opinion du bienfondé des actions menées. Les autres journaux dénoncent à bon escient tous les travers du pouvoir. L'équipe de communication d'Hery Rajaonarimampianina a donc trouvé judicieux d'utiliser un moyen moderne pour parler aux Malgaches.

Ce dernier va s'adresser de façon très familière au public. « Fotoambita » sera diffusé sur « Youtube ». Le premier épisode n'était qu'une entrée en matière. Le président était en bras de chemise. Pour le moment, on ne peut émettre aucun jugement sur cette initiative. On verra ce qu'elle donnera. Il a promis de parler de tous les sujets d'actualité. On attend donc ses révélations sur les milliards de dollars de crédit promis par les bailleurs de fonds, la Jirama, Air Madagascar, la corruption et les différentes affaires qui défraient la chronique actuellement. Réussira-t-il à convaincre ? L'objectif est en tout cas difficile à atteindre.