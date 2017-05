Madagascar: ITBM - Les PME familiarisées aux outils de l'ITC

L'International Trade Board of Madagascar (ITBM) a organisé une 2e session de formation des PME (Petites et Moyennes Entreprises) afin que celles-ci puissent se familiariser à l'utilisation des outils de l'ITC (International Trade Center), y compris le Trade Map, Standard Map et Procurement Map.

Une formation sur la tenue et l'animation de stand n'est pas en reste. Ainsi, ces PME ainsi que les primo-exportateurs peuvent désormais accéder aux statistiques du marché mondial couvrant 220 pays et territoires ainsi que plus de 5 300 produits du système harmonisé. Ces outils permettent d'avoir des informations disponibles mensuellement, trimestriellement et annuellement tout en faisant des simulations de recherche dans l'exportation et l'importation par produit, région ou par pays.

Se positionner. Parlant de la thématique sur la tenue et l'animation de stand, cela permet aux PME de se professionnaliser quand elles participeront aux événements internationaux tels que les salons et les foires. En fait, la formation est basée sur la préparation sur le plan logistique, le transport et la livraison, les supports publicitaires, les argumentaires de vente, les comportements commerciaux pendant les événements et le suivi des commandes et des clients après. Notons que la formation est dispensée par un expert international au profit d'une quinzaine de participants représentant des sociétés d'exportation, des primo-exportateurs, des particuliers et des professionnels issus de différents secteurs. Selon la chargée de la formation auprès de l'ITBM, ces outils de l'ITC sont très intéressants pour avoir une image des flux des produits sur le marché international. Ils permettent de savoir sur quel produit Madagascar peut se positionner dans quel pays et quelle région.

Débouchés. Ils donnent également des aperçus sur les pays qui sont exportateurs ou importateurs d'un produit tout en identifiant l'évolution des tendances sur le marché, les normes existantes selon les pays de destination ainsi que les appels d'offres internationaux. « Ces outils de l'ITC nous permettent de faire une étude de marché et de connaître les informations sur le produit que nous exportons déjà », a témoigné une participante. De son côté, le secrétaire général de l'ITBM a évoqué que ces appuis de l'organisme de promotion des exportations ont permis aux entreprises exportatrices et aux primo-exportateurs de chercher de nouveaux débouchés et de décrocher de nouveaux contrats commerciaux.