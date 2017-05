Madagascar: Crowd funding - Green N Kool se mobilise pour Nosy-Be

Nosy-Be, île paradisiaque, jouit d'une réputation parfois peu reluisante sur le plan social ; Green N Kool souhaite y remédier.

Le Green N Kool, association socio-culturelle (le statut légale d'entreprise sociale n'existe pas encore à Madagascar), sise à Nosy-Be, lance son crowd funding sur Ulule. Il s'agit d'une collecte de fonds, en numéraire ou en nature, visant à financer la fourniture de leur centre culturel et écologique en matériels adéquats.

Créé pour les jeunes et moins jeunes de Nosy-Be, Green N Kool œuvre pour leur épanouissement et leur responsabilisation citoyenne. L'île aux parfums, véritable joyau touristique, est autant paradisiaque qu'entachée par le tourisme sexuel. En manque de distractions, disons-le « saines », la délinquance juvénile concerne une frange de plus en plus importante de la population, alors que le talent et l'envie d'évoluer ne manquent pas. L'association Green N Kool a été créée pour remédier à cela et insuffler un renouveau social à Nosy-Be, pour se diriger peu à peu vers le développement durable.

Activités épanouissantes. L'association propose donc des activités épanouissantes aux jeunes de Nosy-Be pour redynamiser et revaloriser leur image. En effet des jeunes ayant accès à un mieux-être sont plus engagés sur le plan citoyen et plus productifs économiquement. Créé par des jeunes pour des jeunes, Green N Kool leur propose tout un éventail d'activités autour des « 4R » : réduire, réutiliser, réparer et recycler. Le centre inclut d'ailleurs un restaurant et un éco-shop fourni grâce aux créations écologiques et solidaires des ateliers et des formations élaborées au sein de Green N Kool. De plus, une bibliothèque, un espace multi-média et une scène artistique sont disponibles au centre.

Crowd funding. Financement participatif, le crowd funding permet à la population de participer à l'élaboration économique et financière d'un projet. Effectué essentiellement en numéraire, le crowd funding peut également se décliner en matériel, comme c'est le cas pour Green N Kool. Effectivement, le centre accueille volontiers des dons en nature, tant que ceux-ci entrent dans le cadre des activités du centre. Les livres, instruments de musique (neufs ou à recycler), ou encore les jeux de société seront les bienvenus.