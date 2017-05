Madagascar: Nutrition - Vers davantage de résultats ?

La malnutrition a des conséquences irréversibles sur le développement physique et cognitif de l'enfant. (Photo d'archives)

Avec environ deux millions d'enfants de moins de 5 ans souffrant de malnutrition chronique (47% des enfants de cette tranche d'âge) et 8,6% des enfants souffrant de malnutrition aigüe, la malnutrition devient un véritable problème de développement à Madagascar.

Une étape de plus dans la lutte contre la malnutrition à Madagascar avec le lancement, demain, du Plan National d'Action pour la Nutrition (PNAN III 2017-2021) et le plan d'investissement pour la nutrition. Dans la mesure où 47% des enfants de moins de 5 ans souffrent encore de malnutrition chronique à Madagascar (selon l'enquête nationale sur le suivi des objectifs du millénaire pour le développement (ENSOMD) datant de 2012-2013), et que 8,6% des enfants souffrent de malnutrition aigüe avec un risque élevé de mortalité associé, ce volet de l'investissement dans la lutte contre la malnutrition est primordial pour remédier à cette situation et réduire l'incidence de toute forme de malnutrition.

Affecte l'économie. La malnutrition se manifeste principalement par un retard de croissance des enfants qui en souffrent. Une situation aux conséquences irréversibles sur le développement de l'enfant, réduisant ses chances de survie et quand bien même il survit, la malnutrition affecte non seulement sa santé mais également son développement intellectuel, lui-même associé à des difficultés d'apprentissage conduisant à des mauvaises performances scolaires et à des revenus faibles, une fois arrivé à l'âge adulte. En entravant la productivité et la croissance économique, la malnutrition freine le développement du pays. D'où la nécessité d'aborder le problème de la malnutrition à travers une approche multisectorielle, s'accordent à dire les acteurs engagés dans la lutte contre la malnutrition.

SUN. Madagascar s'est engagé dans cette voie depuis maintenant quelques années. « Compte-tenu des causes multifactorielles de la malnutrition, la réponse à apporter, si l'on veut obtenir des résultats à grande échelle, ne peut être qu'une réponse à la fois politique, multisectorielle et coordonnée », soutient l'office national de nutrition (ONN). Et d'ajouter qu'« il est possible d'agir à tous les niveaux si la lutte contre la malnutrition est bien identifiée comme un objectif de développement ». La lutte contre la malnutrition a été largement abordée tout récemment dans le cadre de la visite de la coordinatrice du mouvement mondial SUN (scaling up nutrition), Gerda Verburg. Sa rencontre avec les chefs d'agence du système des Nations Unies a été une occasion de mettre l'accent sur la contribution des Nations Unies dans la lutte contre la malnutrition à Madagascar, y compris dans le secteur des urgences et la coordination, notamment dans le cadre du plan d'investissement pour la nutrition à Madagascar et le PNAN III qui seront lancés demain.