Madagascar: Dizzy Brains - La consécration avec le « Passeport talent »

Dizzy Brains a le vent en poupe !

Le jeune groupe de rock Dizzy Brains vient de recevoir il y a deux jours, le « passeport talent », délivré par l'Ambassade de France à Madagascar. L'objectif de ce précieux sésame est de faciliter les démarches administratives des talents émergents et prometteurs dans leurs déplacements en France. L'investissement et la création en France leur seront ainsi plus accessibles.

2011. Après avoir intégré plusieurs groupes (The Whitedoors, The Radio City et The Flowers City), les deux frères, Eddy et Mahefa Andrianarisoa, issus d'une famille de musiciens ont décidé de créer Dizzy Brains en 2011. Leur passage auxRencontres Trans Musicales de Rennes en décembre 2015 leur a permis de gagner en notoriété, disons-le internationale. Au niveau national, ils se sont surtout faits connaître grâce au Festival Libertalia, en mai 2015.