Sénégal: Secteur secondaire - Progression de l'activité en mars 2017

communiqué de presse

En mars 2017, l'activité dans le secteur secondaire s'est confortée de 2,1%, en variation mensuelle indique le point mensuel de conjoncture du mois de Mai publié par la direction de la prévision des études économiques(Dpee).

Selon cette structure de la Direction générale de la planification et des politiques économiques, cette progression est, essentiellement, liée à la bonne tenue de la construction (+6,4%), la production de matériaux de construction (+6,9%), de la fabrication de produits céréaliers (+24,4%), des conserveries de viande et poisson (+6,0%) et du « travail de bois » (+30,0%).

Elle a été, toutefois, particulièrement amoindrie par les faibles résultats observés au niveau des autres industries manufacturières (-15,8%) et d'« égrenage de coton et fabrication de textiles » (-9,9%).

Par contre, sur un an, l'activité s'est renforcée de 4,8% dans le secteur secondaire, au mois de mars 2017, principalement portée par l'« égrenage de coton et la fabrication de textiles », les industries chimiques (+70,3%), la fabrication de produits céréaliers (+82,3%) et les conserveries de viande et poissons (+11,1%).

En revanche, les activités extractives (-14,0%), la construction (-3,9%) et la production d'énergie (-3,9) se sont contractées sur la période, note la Dpee.