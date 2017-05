Ouganda: Le pays va accueillir un grand sommet de la solidarité pour les réfugiés

La RDC et l'Ouganda se sont engagés à lutter contre la fraude fiscale à leur frontière… Plus »

« L'Ouganda conserve une politique d'ouverture des frontières qui fournit aux réfugiés des terres, une éducation et une chance de travailler, souligne Ruhakana Rugunda, le Premier ministre ougandais. Mais leur afflux continu met la pression sur l'économie et les infrastructures ainsi que sur l'environnement. Nous maintenons cette approche parce que nous savons qui personne ne choisit d'être un réfugié. Il n'y a pas si longtemps, beaucoup d'entre nous fuyions l'Ouganda. »

L'Ouganda est devenu le premier pays hôte de réfugiés en Afrique. Il abrite 1,2 million de personnes, dont plus de 900 000 Sud-Soudanais, et sa politique d'accueil généreuse lui vaut souvent d'être cité en modèle. Le pays donne par exemple un lopin de terre à tous les nouveaux arrivants pour s'installer et cultiver. Le tout pour un coût estimé à 8 milliards de dollars pour les quatre années à venir. Le sommet du mois de juin à Kampala vise principalement à lever des fonds, avec un objectif fixé à 2 milliards de dollars pour financer l'année à venir, mais aussi promouvoir le modèle ougandais.

Les 22 et 23 juin prochain se tiendra à Kampala un grand sommet de la solidarité pour les réfugiés organisé par l'Ouganda et les Nations unies. Le secrétaire général de l'ONU António Guterres sera présent aux côtés du président Yoweri Museveni.

