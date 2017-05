Cote d'Ivoire: Congrès de la Fenujeci -Le bureau intérimaire dénonce une forfaiture de Sylla Souleymane

Le bureau intérimaire de la Fédération nationale des unions de jeunesse communale de Côte d'Ivoire (Fenujeci) dirigé par Alpha Eric, dans une déclaration dont nous avons reçu copie a indiqué que M. Sylla Souleymane, « précédemment président de cette structure demis lors du Congrès extraordinaire des 23 et 24 avril 2016 au VITIB de Grand-Bassam », veut organiser un congrès sans l'accord de l'autorité de tutelle à savoir le ministère d'État, ministère de l'Intérieur et de la Sécurité.

Pour les membres de ce bureau intérimaire et les commissaires aux comptes, ce congrès n'est pas valable. Ils invitent tous les membres de la faîtière des organisations de la jeunesse communale de Côte d'Ivoire à s'en tenir hors et loi. Aux dires des commissaires aux comptes et d'autres membres du bureau exécutif national, « M. SYLLA Souleymane a non seulement une gestion opaque, mais surtout il n'a jamais rendu compte de quoi que ce soit à quiconque. Invité au congrès de Grand-Bassam afin de présenter certaines pièces et de rendre compte de sa gestion depuis 02 ans, il a brillé de par son absence à ce grand rassemblement des jeunes ».

Le président intérimaire informe donc les jeunes qu'une tournée des délégations de la Fenujeci est prévue dans les jours à venir sur l'étendue du territoire national en collaboration avec le Ministère d'État, Ministère de l'Intérieur et de la Sécurité afin de sonner l'alarme de la mobilisation aux 8e Jeux de la Francophonie « Abidjan 2017 » et de préparer les différents présidents des jeunesses communales au Congrès Ordinaire qui se tiendra les 21, 22 et 23 août 2017 à Yamoussoukro.

Il a dit un grand merci au Ministre d'État , Hamed Bakayoko qui s'investit beaucoup pour la restructuration de la Fenujeci sur instructions de son Excellence Monsieur Alassane Ouattara, président de la République qui a pour souci de faire de cette structure la vitrine de la jeunesse de Côte d'Ivoire, vu sa représentativité sur le territoire national et vu la façon démocratique et participative dont les présidents des unions de jeunesse communale sont élus par la quasi-totalité des jeunes de la Côte d'Ivoire.