Rwanda: Développement des TIC en Afrique - L'Ansut reçoit la caution de l'initiative « Smart Africa »

L'équipe de conseillers sur les réformes de l'Union africaine et près de 40 ministres des Affaires… Plus »

C'est dans ce contexte que l'Agence Nationale du Service Universel des Télécommunications-TIC (ANSUT), structure sous tutelle du Ministère de la Communication, de l'Economie Numérique et de la Poste de la Côte d'Ivoire, a été conviée à cette rencontre de haut niveau. Dirigée par M. Euloge SORO-KIPEYA, elle est sollicitée pour accompagner, stimuler et concevoir de concert avec les autres expertises présentes, les plans soutenant la mise en œuvre de la vision d'une Afrique Intelligente. Cela résulte de l'expertise de l'ANSUT en matière de construction d'infrastructures TIC pour le compte de l'Etat et de l'accompagnement de l'administration ivoirienne dans le déploiement de eServices à impact direct sur les populations ainsi que la modernisation de cette dernière.

Parfaite illustration de «Smart Africa», le Rwanda est en tête des villes intelligentes. Pour Dr. Hamadoun Touré, directeur exécutif de ce sommet, qui réunira plus de 300 maires de villes à travers l'Afrique, ce sera l'occasion de présenter les composantes d'une ville intelligente. L'objectif visé étant de démultiplier des solutions technologiques déjà expérimentées par le Rwanda dans toutes les villes africaines. Comme solutions palpables, il y a le Wifi dans des zones publiques, les véhicules de transport public, le développement de systèmes de paiement sans argent dans le transport public, et bien d'autres services dématérialisés.

Copyright © 2017 L'Intelligent d'Abidjan. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.