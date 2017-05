communiqué de presse

Un atelier de travail axé sur Les méga-données pour un méga impact, marquera le 17 mai la Journée mondiale des télécommunications et de la société de l'information 2017 à la Cyber Tower 1, à Ebène.

Cette activité est organisée par le National Computer Board, qui opère sous l'égide du ministère de la Technologie, de la Communication et de l'Innovation, conjointement avec IBM et Oracle. L'atelier réunira des partenaires des secteurs public et privé, étudiants du cycle secondaire et tertiaire, professionnels du secteur des TIC, et entrepreneurs de Start-ups.

Le thème choisi met l'accent sur le potentiel des méga-données (Big Data) au service du développement. L'objectif étant d'étudier comment transformer des données imparfaites, complexes et souvent non structurées en informations exploitables au service du développement.

Ainsi, l'atelier pratique s'attardera sur la technologie des méga-données, les tendances du marché et les avantages pour les entreprises/citoyens, et l'utilisation des données à partir d'une interface de programmation d'applications (API) dans le secteur du tourisme, de la santé et de l'éducation.

Les autres questions à l'agenda comprennent:

L'évolution des méga-données dans l'ère de l'informatique cognitive et analytique;

Le Big Data dans le contexte mauricien;

Les initiatives d'Open Data à Maurice;

L'innovation à travers la technologie des méga-données; et,

L'utilisation potentielle de technologies cognitives pour Maurice.

Les personnes ressources viennent, entre autres, de l'IBM Middle East & Africa, de Business Objectifs Ltd, et d'Oracle.

A propos de la Journée

La Journée mondiale des télécommunications et de la société de l'information a pour but de contribuer à sensibiliser l'opinion aux perspectives qu'ouvre l'utilisation de l'Internet et des autres technologies de l'information et de la communication dans les domaines économique et social, ainsi qu'aux moyens permettant de réduire la fracture numérique.

En novembre 2006, la Conférence de plénipotentiaires de l'Union internationale des télécommunications (UIT), réunie à Antalya, Turquie a décidé que le 17 mai soit dorénavant la Journée mondiale des télécommunications et de la société de l'information.

Journée mondiale des télécommunications

Depuis 1969, la Journée mondiale des télécommunications est célébrée chaque année le 17 mai, marquant la création de l'UIT et la signature de la première Convention télégraphique internationale en 1865. Elle a été instituée par la Conférence de plénipotentiaires réunie à Malaga-Torremolinos, Espagne, en 1973.

Journée mondiale de la société de l'information

En novembre 2005, le Sommet mondial sur la société de l'information (SMSI) a invité l'Assemblée générale des Nations Unies à déclarer le 17 mai Journée mondiale de la société de l'information pour souligner l'importance des TIC et la diversité des questions liées à la société de l'information soulevées par le SMSI. L'Assemblée générale a adopté, en mars 2006, une résolution établissant que la Journée mondiale de la société de l'information serait célébrée chaque année le 17 mai.