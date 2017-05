Burkina Faso: Université Nazi-Boni - Trois nouveaux diplômes inter-universitaires à l'INSSA

Le Premier ministre, Paul Kaba Thiéba, a lancé, le lundi 8 mai 2017, de nouveaux diplômes inter-universitaires à l'Université Nazi-Boni de Bobo-Dioulasso. Il s'agit des diplômes inter-universitaires d'antibiologie et d'antibiothérapie en Afrique subsaharienne, d'hygiène hospitalière et de la sécurité des patients, ainsi que d'études spécialisées en médecine d'urgence médico-chirurgicale.

Pour faire face à la résistance des antimicrobiens et des antibiotiques qui est devenue une préoccupation en Afrique subsaharienne et même dans le monde, l'Université Nazi-Boni innove avec la création de trois nouveaux diplômes. Il s'agit du diplôme inter-universitaire d'antibiologie et d'antibiothérapie en Afrique subsaharienne, du diplôme inter-universitaire d'hygiène hospitalière et de la sécurité des patients, et enfin, du diplôme d'études spécialisées en médecine d'urgence médico-chirurgicale, premier du genre en Afrique. Selon le directeur de l'Institut national des sciences et de la santé (INSSA), le Pr Macaire Ouédraogo, la cérémonie officielle du lancement de ces diplômes constitue un moment important de la vie de cet institut, qui est la première école de médecine en Afrique francophone, à introduire dans son cursus de formation, l'enseignement de la médecine traditionnelle, et dont la renommée va au-delà des frontières du Burkina Faso. Le professeur Ouédraogo a également déclaré que les deux diplômes inter-universitaires que sont le diplôme d'antibiologie et d'antibiothérapie, et le diplôme d'hygiène hospitalière et de la sécurité des patients, vont permettre aux agents formés de se consacrer à la gestion des infections bactériennes et parasitaires.

Quant au diplôme d'études spécialisées en médecine d'urgence médico-chirurgicale, les agents formés dans ce domaine, vont pratiquer la «médecine de catastrophes», la gestion des conflits et la gestion des catastrophes naturelles. Créé le 7 novembre 2005, l'Institut national des sciences et de la santé (INSSA) est l'un des six établissements que compte l'Université polytechnique de Bobo-Dioulasso, devenue Université Nazi-Boni. Cet institut a pour mission, la formation des médecins généralistes et spécialistes, la recherche dans le domaine de la santé et l'expertise en matière de la santé.

Un jalon supplémentaire dans la refondation de l'université

Le Premier ministre, Paul Kaba Thiéba, qui a lancé ces nouveaux diplômes, a encouragé cette action. Il a remercié les premiers responsables de l'Université Nazi-Boni et encouragé les étudiants et le corps enseignant, en indiquant que «l'avenir de ce pays réside dans l'accumulation du savoir et de la science». Pour M. Thiéba, l'introduction de ces trois nouvelles filières à l'INSSA va permettre de poser un jalon supplémentaire dans la refondation de l'université, et dans la refondation de notre système d'éducation de manière générale.

Les jeunes qui vont être formés dans ces trois spécialités, vont renforcer la qualité des soins, au bénéfice des populations. C'est pourquoi, a-t-il affirmé, le gouvernement travaille pour rattraper le retard scolaire et bâtir des écoles d'excellence au Burkina Faso, afin de disposer du capital humain dont le pays a besoin pour se développer. Pour le ministre de la Santé, le Pr Nicolas Méda, son département et celui de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation ne peuvent qu'être fiers et satisfaits de bénéficier bientôt d'une main-d'œuvre qualifiée et nécessaire à la productivité et au développement du Burkina Faso.

Ces formations vont permettre de limiter le nombre d'affections associées aux soins, et fournir des soins pour lesquels les prescriptions médicamenteuses, en particulier les antibiotiques, répondent aux règles de bonne utilisation des antimicrobiens, a renchéri le Pr Méda.

Cette action importante, entre dans le cadre des recommandations de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) lors de son assemblée générale tenue en septembre 2016, a-t-il précisé. Quant au président de l'Université, le Pr Georges Anicet Ouédraogo, il a laissé entendre que la création de ces trois nouveaux diplômes témoigne du dynamisme de l'INSSA dans le domaine de la formation et de la recherche. La création de ces diplômes, a-t-il déclaré, va permettre à l'Université Nazi-Boni d'être plus performante et plus rayonnante dans la sous-région.