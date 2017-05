Cameroun: Le macabo bon marché

Ebolowa. Le filet ne coûte que 8000 FCFA le filet. Jeudi 27 Avril 2017, le macabo abonde au marché central d'Ebolowa et le prix est relativement bas. Honorine Amanga commercialise ces tubercules depuis quelques années et en cette période, force est de constater qu'elle déborde de clients.

Elle affirme,« la clientèle ne manque pas à cause du prix de vente qui est très moins cher. Un tas de 15 tubercules revient à 400 FCFA. Voilà la raison pour laquelle la denrée est écoulée facilement ». Cette revendeuse précise aussi que, « la récolte a été bonne et abondante cette année, c'est pourquoi la livraison se fait surplace. Le filet de macabo de bonne qualité est vendu à 8000 FCFA ».

Sandrine Minla qui tient son étagère juste à côté depuis deux ans, mentionne qu'« à partir du mois de Juillet, le tas de macabo passera à 1000 FCFA et le filet sera livré à 14 000 FCFA ». La commerçante ajoute, « c'est en principe une période de vache maigre où le macabo et la clientèle se font rares ». Elle déplore enfin que, « le ravitaillement également est difficile car il faut faire des kilomètres en brousse pour avoir quelques sacs ». Sandrine fait également savoir qu'« en général, les bénéfices par filet varient entre 2000 FCFA et 2500 FCFA. Et l'un des avantages de ce commerce est que le macabo ne se détériore pas vite et sa conservation même pendant deux semaines est facile ».

Jacqueline, une mère de famille qui achète régulièrement cette denrée confie que, « le prix est satisfaisant et il y a la possibilité de prendre plusieurs tas pour varier le menu à la maison. C'est un aliment apprécié par les enfants d'autant qu'il se prépare et se consomme sous plusieurs formes ».

Par contre, Marie Louise, une autre ménagère rencontrée plus loin en train de s'approvisionner, en plus du prix qu'elle trouve très abordable et à la portée de tous se réjouit surtout pour la qualité et la quantité proposées sur le marché local.