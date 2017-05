Cameroun: Crise anglophone - L'Eglise protestante condamne la répression

A Plus 16 mois de son échéance, la prochaine élection présidentielle camerounaise charrie… Plus »

Nous fustigeons cette situation. Nous demandons à l'État de jeter un regard particulier sur la situation de tous ceux qui ont été arrêtés dans la zone anglophone. Que les procédures soient légales et accélérées, pour éviter les tensions. Nous recommandons au gouvernement une décentralisation forte et active pour la stabilité de la paix au Cameroun. Nous avons créé un observatoire protestant pour analyser les situations concrètes de notre pays, susceptibles de créer des conflits », a indiqué le Révérend Jonas Kemogné, secrétaire général du Cepca

Ils ont exprimé au nom de la famille chrétienne protestante, leur profonde préoccupation quant à la gestion de la crise anglophone par le gouvernement camerounais. Le Cepca suggère au pouvoir de Yaoundé d'accorder la plus grande attention possible et une approche de dialogue fraternelle qui puissent permettre aux enfants de cette partie du pays de reprendre le chemin de l'école. Il condamne toutes formes de violences susceptibles d'affecter l'unité nationale et appelle le gouvernement à toujours privilégier les approches de résolution pacifique des conflits.

