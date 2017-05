Sénégal: Croissance économique - Le défi de la transformation structurelle s'impose

Mauvaise nouvelle. En effet, la croissance en Afrique subsaharienne est tombée à son plus bas niveau… Plus »

Enfin, le rapport souligne qu'après avoir connu une forte croissance pendant près d'une vingtaine d'années, l'activité économique s'est dans l'ensemble brutalement ralentie en Afrique subsaharienne dans le contexte d'une baisse des cours des produits de base, d'une détérioration de la conjoncture mondiale et, dans le cas des pays plus durement touchés, d'une réaction tardive des pouvoirs publics...

Globalement, la zone Uemoa se porte bien. Ce, en dépit de la conjoncture mondiale. Mr Loko dira: «On est dans une croissance rapide, mais qui doit être soutenue par une approche inclusive et participative de tous les maillons de la vie économique. En chef, le secteur privé national largement laissé en rade et asphyxié par la fiscalité démesurée».

Au plan interne, les délais dans l'assainissement budgétaire, les délais dans la mise œuvre des réformes pour améliorer l'efficacité de l'investissement public et promouvoir l'investissement privé et la question de l'instabilité sous régionale (sécurité).

