Sénégal: Traite et trafic des migrants - Des acteurs de la justice sensibilisés

Un atelier de formation regroupe à Saly-Portudal, depuis quarante-huit heures, des magistrats, procureurs, présidents de tribunaux de grande instance et des juges d'instruction sur la traite et le trafic des migrants. Ces acteurs de la justice sont conviés à des échanges et une formation dans le but d'une meilleure application de la loi votée contre le phénomène depuis 2015.

Le ministère de la justice, à travers la cellule nationale de lutte contre la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, l'office des Nations Unies contre la drogue et le crime et l'organisation internationale pour les migrants participent à cette rencontre.

Mody Ndiaye, le secrétaire permanent de la cellule nationale de lutte contre la traite des personnes en particulier des femmes et des enfants, a expliqué l'importance de la formation des procureurs, présidents de tribunaux d'instance et des juges d'instruction sur la traite et le trafic des migrants.

Selon lui, la démarche entre dans la dynamique de faire mieux appliquer la loi à l'endroit des contrevenants. Il a fait état de l'évolution de la communication sur la question.

Sur l'ampleur de ce phénomène, le secrétaire de la Cnltp dira : "C'est un phénomène auquel aucun pays du monde n'échappe. La loi est votée depuis 2005 et son application est indispensable et fondamentale".

Il s'est appesanti sur quelques difficultés, car la traite est au centre d'une problématique très complexe. Son souhait est la prise en compte de certains facteurs favorisant la traite comme la difficulté d'identification des victimes, le silence et le non information.

L'activité de traite se fait à partir de réseaux organisés animés par des inconnus ou des proches et bénéficient, selon lui, de complicité passive ou active. Son illustration, souvent à partir des familles, sous le prétexte de donner du travail aux jeunes sont recrutés et exploités.

Des jeunes filles étrangères dans les zones aurifères du pays font l'objet d'exploitation sexuelle et souvent même, objet de trafic. Issa Saka, coordinateur du projet traite des personnes du bureau régional de l'Afrique de l'Ouest et du Centre et coordinateur du projet, salue la présence de la traite au niveau du débat public.

La vulgarisation de la loi doit aller de pair avec la sanction des acteurs. Selon lui, les zones de départ de la traite sont des cibles privilégiées pour sensibiliser les populations à participer à la lutte, sans ignorer les lieux de transit et de destination.

Claire Laroche du bureau de l'organisation internationale des migrations voit la traite comme un phénomène universel et touchant presque tous les pays monde.

Toutes les catégories de personnes sont concernées par la traite car pouvant être des victimes. Le constat, selon elle, c'est l'universalité de la traite aussi bien chez les hommes que chez les femmes. Les enfants ne sont pas en reste.

A l'en croire, la traite peut revêtir plusieurs formes allant de la mendicité à une exploitation multiple des victimes. Selon elle, la lutte contre la traite des personnes au Sénégal a connu des avancées significatives avec l'adoption d'une loi à ces fins visant à réprimer les acteurs.

Pour elle, la formation et le renforcement des capacités des magistrats contribuent à l'efficacité de la lutte.