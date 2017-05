Congo-Kinshasa: Gouvernement Tshibala - La plupart des ministres reconduits

Le Gouvernement de Bruno Tshibala publié, mardi 9 mai, comprend trois vice-Premiers ministres, neuf ministres d'Etat, vingt-deux ministres et onze vice-ministres.

La plupart des membres du gouvernement précédent ont été reconduits. Léonard She Okitundu garde les Affaires étrangères, Emmanuel Ramazani Shadari à l'Intérieur, José Makila aux Transports et voies des communications.

Parmi les ministres d'Etat, Alexis Thambwe Mwamba reste à la Justice, Pierre Kangudia est maintienu au Budget, tout comme Michel Bongongo à la Fonction publique.

Parmi les entrants comme ministre d'Etat, l'opposant Jean-Pierre Lisanga Bonganga s'occupera désormais des Relations avec le parlement, en remplacement de Justin Bitakwira qui va au Développement rural.

D'autres nouvelles têtes du Rassemblement de l'opposition, la plate-forme à laquelle appartient Bruno Tshibala sont signalées. Il s'agit de Jean Tshibangu Kalala nommé ministre délégué auprès du Premier ministre, Ingele Ifoto au ministère de l'Energie, et Emery Okundji aux Postes, télécommunications et Nouvelles technologies de l'information et de la communication.

Quelques permutations des ministres d'Etat ont été également opérées dans ce nouveau gouvernement. Jean-Lucien Busa a cédé le Plan à Modeste Bahati pour aller au Commerce extérieur.

D'autres ministres qui se trouvaient dans l'équipe d'Augustin Matata Ponyo gardent toujours leurs postes. Notamment Lambert Mende Omalanga et Martin Kabwelulu, qui conservent respectivement la Communication et medias et les Mines.