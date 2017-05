Tunisie: ARP - La région du Centre-ouest à l'examen Méga-plénière pour résoudre des méga-problèmes

Après la lecture du long rapport, le débat général qui s’est étalé jusqu’à la fin de la journée a permis aux parlementaires d’exprimer les préoccupations de leurs administrés. Celles-ci couvrent tous les domaines d’activités ainsi que la vie quotidienne des gens.

La plénière tenue hier au Bardo se veut hors normes. Tout y est vu en grand. Pas moins de 12 ministres, secrétaires d’Etat, 3 gouverneurs étaient présents, outre les autorités locales de Kairouan, de Kasserine et de Sidi Bouzid. Sans compter les membres des cabinets ministériels qui ont investi massivement l’étage de l’hémicycle.

Le rapport de la commission, lui, s’étale sur un pavé de 224 pages. Ordre du jour de ce rendez-vous parlementaire exceptionnel où l’exécutif a pesé de tout son poids : examiner le rapport de la commission spéciale de développement régional, suite aux visites effectuées dans les villes du Centre-Ouest.

Au cours d’une séance publique mouvementée, présidée par Mohamed Ennaceur ensuite par Abdelfateh Mourou, seuls 109 élus ont signalé leur présence. Ce n’est point l’unique bémol. La plénière est contestée dans son essence même et son utilité est remise en cause. Pour finir, la démission surprise de Chafik Sarsar, président de l’Instance des élections, s’est invitée au débat général pour le troubler quelque peu. Des voix se sont élevées pour l’appeler à revenir sur sa décision.

Les membres de la commission spéciale du développement régional, présidés par Ons Hattab, élue de Nida Tounès, ont effectué trois visites d’étude dans les trois gouvernorats concernés. Un travail d’enquête qui leur a permis de prendre connaissance de la situation réelle de ces régions et de sonder les populations.

Efficacité prouvée

En réaction aux critiques essuyées par la plénière, le président de l’Assemblée a rappelé la précédente séance de même facture, consacrée à la mise en place d’une politique de développement régional au Nord-Ouest. Or, celle-ci est un succès en soi.

Et Mohamed Ennaceur de dérouler les réalisations mises en place, conformément aux revendications remontées au gouvernement par le rapport de la même commission parlementaire : création d’une délégation touristique à Béja, levée de fonds de 25 mille dinars pour aménager 40% des réseaux d’irrigation à Jendouba, et de 65 mille dinars pour développer les dispositifs agricoles aux abords de Oued Siliana.

Création d’une zone touristique écologique à Nefza, mise en application de la décision de création d’un tribunal d’appel à Béjà, lancement d’une société nationale de transport régional à Siliana, création d’une unité médicale à Aroussia, ravitaillement de 100 écoles rurales, d’entre 123, en eau potable, démarrage de la construction du barrage de Oued Mellag. Ainsi, conclut-il, ce dispositif, visite sur le terrain, élaboration d’un rapport, le remettre ensuite à l’exécutif qui le répercute en mesures concrètes, a déjà prouvé son efficacité.

Remédier aux lacunes vieilles de 60 ans

Après la lecture du long rapport, le débat général qui s’est étalé jusqu’à la fin de la journée a permis aux parlementaires d’exprimer les préoccupations de leurs administrés. Celles-ci couvrent tous les domaines d’activités ainsi que la vie quotidienne des gens. Tarek Fetiti, de l’UPL, a fait remarquer l’absence d’administrations régionales de la Steg, de la Sonede, de l’Onas à Kairouan.

Des parlementaires, toutes obédiences confondues, ont joint leurs voix pour décrier les taux élevés d’analphabétisme et de pauvreté. C’est aussi un gouvernorat qui souffre de la sécheresse en été et de carence en eau potable. Même son de cloche chez Mohamed Rachdi de Nida Tounès, élu sur la circonscription de Kasserine, cette fois-ci, qui place sa ville avec ses délégations pauvres et isolées, toujours dernière dans les classements de développement.

Nozha Biaoui de Afek Tounès a fait un exposé remarquable, dans lequel elle met le doigt sur les problèmes et les manquements, mais également fait des propositions concrètes. Le développement est une question de volonté et non de décisions, a-t-elle proclamé. Parfois, il suffit de peu, à l’instar de « ce projet d’un jeune entrepreneur bloqué à cause d’une autorisation de construction ».

Elle a appelé à trouver des solutions à la question épineuse des terres agricoles à Sidi Bouzid. Autre élue de la même circonscription, Hayet Omri, du parti Ennahdha, a appelé à la mise en place d’infrastructures sanitaires, inexistantes ou totalement déficientes en l’état.

Brahim Nacef, du bloc El Horra, a défendu la cause des personnes porteuses de handicap qui vivent dans des situations précaires dans les régions intérieures, et ne disposent ni de structures adaptées ni d’équipements.

Ainsi, l’Etat est appelé à réussir le tour de passe-passe, de trouver des solutions immédiates et de remédier aux lacunes vieilles de plus de 60 ans. Mais puisqu’il faut bien commencer un jour quelque part, la plénière d’hier représente un point de départ et une des démarches possibles. A ce détail près, celle-ci dégage une drôle d’impression.

La Tunisie semble vivre tout au long de ce mandat, le premier sous la IIe République, une situation politique insolite qui ressemble fort à une « cohabitation ». Esseulés, les membres du gouvernement, et attaqués de toutes parts, ils semblaient venir d’une autre planète politique non représentée sur les travées de l’Assemblée.