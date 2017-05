Tunisie: Convention de Lanzarote - L'adhésion de la Tunisie acceptée

L’adhésion à cette convention renforcera l’Etat de droit et mettra à niveau l’arsenal juridique national conformément aux normes internationales en matière de droits de l’Homme, sachant que la Tunisie se prépare pour présenter son rapport sur le protocole facultatif à la convention relative aux droits de l’enfant concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, rappelle le communiqué.

Le but est de vulgariser les textes de lois relatives aux violence et agressions sexuelles et d’organiser des campagnes de sensibilisation dans ce domaine, précise le communique. Cette convention permettra également d’améliorer les connaissances concernant le concept d’exploitation et d’abus sexuels contre les enfants.

L’adhésion à cette convention permettra de prendre les mesures législatives adéquates pour lutter contre toute forme d’exploitation et d’abus sexuels à l’égard des enfants, indique un communiqué du ministère de la Femme, de la Famille et de l’Enfance.

Copyright © 2017 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.