Tunisie: Projets de loi régissant le secteur de l'information - Le Snjt exprime ses réserves

Réunis lundi, le ministre des Relations avec l’Assemblée des représentants du peuple (ARP) et les instances constitutionnelles et des droits de l’Homme, Mehdi Ben Gharbia, et le président du Syndicat national des journalistes tunisiens (Snjt) se sont engagés à rapprocher les vues pour aboutir à un consensus autour des projets de loi régissant le secteur de l’information.

Il s’agit, selon un communiqué rendu public hier par le Snjt, du projet de loi organique relatif à la liberté d’expression, de presse, d’impression et d’édition qui devrait remplacer le décret-loi n°115 et du projet de loi organique relatif à la liberté de la communication audiovisuelle et à la création d’une instance de régulation audiovisuelle qui devrait remplacer le décret-loi n°116.

Au cours de cette réunion, Néji Bghouri a émis des réserves sur certaines dispositions des projets proposés par le ministère, particulièrement en ce qui concerne l’indépendance de l’Instance de régulation audiovisuelle.

A ce propos, Ben Gharbia a souligné que le département demeure ouvert aux remarques et aux propositions des instances professionnelles, de l’Instance de régulation audiovisuelle en place et des composantes de la société civile.