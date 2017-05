Tunisie: Etude de l'Ites - Un discours religieux alternatif destiné aux jeunes

L’objectif est d’évaluer le degré de cette menace terroriste, en étudiant les profils, les motivations, les discours, les comportements et le processus d’embrigadement et d’enrôlement.

C’est pourquoi, le ministère doit préparer une stratégie à double dimension : la forme et le contenu, a souligné le ministre. « Sur le plan de la forme, nous avons besoin d’un plan d’action qui se base sur des moyens de communication développés. Sur le plan du contenu, nous avons besoin de retourner à notre école tunisienne malékite qui est une école basée sur la raison et sur des idées illuminées », a-t-il expliqué.

D’après lui, la Tunisie a, plus que jamais, besoin d’un plan d’action urgent et rapide pour riposter. « Ce discours des extrémistes a trouvé son chemin rapidement vers les jeunes Tunisiens grâce à des moyens de communication qui utilisent les nouvelles technologies développées.

Les priorités actuelles de l’Institut sont, selon Louati, la définition des termes religieux, l’imaginaire populaire et le discours religieux, le système éducatif, les établissements religieux, le discours religieux adressé à la femme et aux jeunes ainsi que les moyens de communication.

Et d’ajouter : « Des rencontres individuelles et de groupes ont été organisées avec ces prisonniers revenant des zones de conflits, mais aussi avec les condamnés dans des affaires terroristes».

Selon lui, cette journée d’étude, organisée par l’Ites et le ministère des Affaires religieuses, sera consacrée au discours religieux alternatif et aux moyens de lutte contre l’extrémisme religieux en Tunisie.

En cette première étape, l’équipe va tenter de comprendre le discours extrémiste et d’examiner les moyens d’y faire face et d’y remédier. « L’objectif est d’évaluer le degré de cette menace terroriste, en étudiant les profils, les motivations, les discours, les comportements et le processus d’embrigadement et d’enrôlement», a expliqué Fakhreddine Louati, responsable de l’étude au sein de l’Ites.

