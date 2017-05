Tunisie: Festival de la Médina - La 35e édition dévoile son programme

19 soirées entre Théâtre municipal, Dar Hussein, Dar Lasram et Club Tahar-Haddad. Et on prévoit aussi un spectacle place Bab Souika.

Le mois de Ramadan arrive bientôt et ses festivités se préparent ; et comme d’habitude, le festival de la Médina, avec le soutien de la Ville de Tunis et le ministère des Affaires culturelles, a concocté un programme qui se veut au goût de son public habituel.

On annonce 19 soirées entre Théâtre municipal, Dar Hussein, Dar Lasram et Club Tahar-Haddad. Et on prévoit aussi un spectacle place Bab Souika. Tous les spectacles débuteront à 22h00.

Voici le programme

Ouverture : Mardi 30 mai : Leïla Hjaïej, Théâtre Municipal (TM)

Mercredi 31 mai : Chouyoukh Salatine el tarab TM

1er juin : «Mademoiselle» de Amina Srarfi. Musique franco-arabe des années 1920 TM

2 juin : Deuxième soirée avec Salatine El tarab TM

3 juin : Troupe Layali Ettarab (amateurs), Dar Hussein

3 juin : «Tunisiennes régénératrices du patrimoine», une soirée de soutien à l’habit traditionnel tunisien, en partenariat avec le Conseil international des femmes entrepreneures. Musique et défilés TM

4 juin : Troupe Sidi Bou Saïd de malouf, Dar Hussein

5 juin : Mohamed Hédi Agrebi, spectacle «Ken» de recherche musicale, Dar Hussein

6 et 7 juin : El Hadhra 2 de Fadhel Jaziri TM. Il s’agit d’une nouvelle version de la Hadhra

8 juin : Troupe Samir Zghal de musique arabe, Dar Lasram

9 juin : Zied Gharsa TM

10 juin : Spectacle «Cafichanta», place Bab Souika. Musique et danse réalisées par Mongia Yahia

11 juin : Troupe Olfa de musique, Dar Lasram. C’est un orchestre féminin

13 juin : Riadh Sghaïer, jazz oriental, Dar Lasram

14 juin : «Foundou», spectacle de musique arabe de Naoufel Ben Aissa, Dar Lasram

15 juin : «Soirée Saliha» avec la chanteuse Yasmine Charni, Club Tahar Haddad

16 juin : Aymen Lassik TM

17 juin : Clôture avec un récital de la Rachidia TM.