Tunisie: L'EST et l'ESSse disputent le titre de champion de Tunisie - Les plus régulières, les plus solides...

L’attaque de l’Etoile, la défense de l’Espérance et quelques autres détails distinguent ces deux équipes au souffle long

La rivalité entre l’EST et l’ESS est une ancienne histoire qui date des années 60. Une rivalité sportive oui, mais aussi une rivalité au parfum politique, régional même entre deux clubs et deux régions qui ont eu et qui ont encore une influence politique.

Depuis plus de 50 ans et au gré des régimes politiques et des changements dans le sport tunisien, l’EST et l’ESS, selon les périodes et le contexte, se livrent une bataille impitoyable pour régner sur le football tunisien. Avec la dégradation du CA et du CSS, ces deux équipes se partagent depuis plus de 20 ans les titres avec une domination des «Sang et Or» sur le plan local, mais aussi une présence continentale remarquable de l’ESS durant les dernières années.

Les deux clubs ont émergé du lot cette saison : c’étaient les plus réguliers surtout au play-off (à la première phase, l’ESS a accusé un léger passage à vide avant de se reprendre vers la fin). Mais aussi, ce sont les deux équipes les plus solides mentalement et les moins fragiles par rapport au CA et au CSS notamment. Leurs parcours, leurs «stats» en disent long sur ce constat.

Néanmoins, l’EST et l’ESS ne jouent pas de la même façon : leurs fondamentaux de jeu, leurs qualités, leurs défauts diffèrent tant. Ce qui les réunit, en revanche, c’est cette capacité à gagner, à passer outre les petits problèmes, les moments «out». Derrière, deux comités influents et bien nantis tirent en force et protègent bien les joueurs de toute interférence.

Les chiffres…

D’après les statistiques de l’EST et l’ESS (les chiffres sont significatifs), les «Sang et Or» passent pour être la meilleure défense avec seulement deux buts encaissés en 9 matches. C’est là le point fort d’une EST qui a d’abord retrouvé son gardien Moez Ben Chrifia, auteur de parades déterminantes au derby tunisois en aller et retour et face au CSS à Sfax. Quand le gardien va bien, toute la défense l’est.

Le bloc-défense de l’EST est assez compact et empêche tout adversaire de trouver la faille ou d’exercer une domination. Pour une défense où Talbi fait ses premiers pas, la tâche n’était pas difficile du tout. La couverture et l’effort dans la récupération offerts par Koulibaly et Sassi notamment expliquent cette solidité défensive.

Dans le camp de l’ESS, les chiffres la mettent comme meilleure attaque avec 16 buts marqués. Là encore, on a une animation intelligente où les joueurs étoilés ne sont pas figés dans la logique du poste. L’attaque de l’ESS repose sur le travail des milieux offensifs et de couloir qui marquent plus qu’Acosta.

Les M’sakni, Lahmar, Bangoura, Brigui, Ben Amor, Bouazza sont ceux qui animent l’attaque avec beaucoup de triangulations, de permutations dans les postes. Il sera curieux de voir le duel entre l’attaque étoilée percutante et la défense «lourde» de l’EST.

Les deux équipes ont le même nombre de victoires, l’EST n’a perdu aucun match face à un concurrent direct, alors que l’ESS a perdu une seule fois contre le CSS.

Les entraîneurs

Benzarti a commencé avec l’ESS avant de balancer vers l’EST (ça était toujours comme ça sa carrière). Pour Velud, il débarque à l’ESS avec 5 années pleines en Afrique (RDC et Algérie où il a gagné des titres). Les deux hommes ne se ressemblent pas ni dans leur caractère ni dans leurs paradigmes. Benzarti, très nerveux, a donné du mordant à ses joueurs qui cherchent avec ferveur la victoire et qui récupèrent le balle haut dans le zone adverse.

Benzarti est très efficace à court terme : les résultats ont suivi. C’est un gagneur, têtu et conservateur qui tourne avec 16 joueurs maximum, mais qui s’impose auprès de ses joueurs. Quant à Velud, c’est un entraîneur calme, réservé qui travaille beaucoup en staff avec Ridha Jeddi.

Il n’a pas beaucop changé dans les plans de l’ESS avec ce milieu renforcé. Toutefois, il fait du «turn-over» et demande à ses joueurs de garder plus la balle avant de passer à la dernière touche.

Joueurs clefs

L’EST et l’ESS peuvent compter tous les deux sur des individualités de grande qualité. Dans le camp «sang et or», on peut parler de 5 joueurs qui nous paraissent les cadres et les joueurs d’inspiration.

On a Ben Chrifia qui a retrouvé toute sa personnalité et ses parades précieuses, Dhaouadi qui donne une profondeur et un équilibre défensif grâce à sa bonne lecture du jeu, Ferjani Sassi, vrai métronome de l’entrejeu et courroie de transmission, Saâd Bguir qui, malgré une baisse de régime, reste dangereux avec un pied gauche qui fait mal à n’importe quel moment, et un Taha Khenissi opportuniste à souhait et qui pèse énormément sur chaque défense.

Du côté étoilé, 5 autres joueurs pèsent à l’ESS. Balbouli, qui reste aux aguets et qui intervient dans les moments clefs, Ben Amor, poumon de l’équipe et joueur qui protège l’axe défensif, Bangoura, un joueur polyvalent et infatigable qui aime les duels un contre un, Lahmar, monsieur balles arrêtées et joueur-créateur par qui vient la solution, et Msakni, un attaquant au profil de milieu qui relaye et qui sert ses équipiers. Là encore, on aura des duels fous et intenses le 18 mai.