Tunisie: Handball / CA-ESS - Pas de droit à l'erreur

L’EST à l’affût La seconde rencontre sera également à suivre entre deux adversaires blessés qui campent sur une défaite. L’AS Hammamet, qui ferme la marche au classement, n’a plus rien à perdre. Elle va se contenter d’un rôle de trouble-fête, sans plus.

Les Etoilés espèrent de leur côté épingler le Club Africain à leur tableau de chasse après l’Espérance. Une chose est sûre : le match sera intense et passionnant à suivre entre deux équipes de même valeur. Et que le meilleur gagne!

Aujourd’hui, la course au titre est plus que jamais relancée et le suspense va durer jusqu’à l’ultime journée de la compétition. Tout à l’heure, nous aurons droit à un somptueux classique entre le Club Africain et l’Etoile Sportive du Sahel. Voilà deux équipes ayant dépassé le stade du doute et qui reprennent espoir de souffler le titre à l’Espérance de Tunis.

L’Espérance est parvenue au play-off avec le meilleur capital points après avoir battu ses principaux concurrents, l’Etoile et le Club Africain. Mais coup de théâtre au coup d’envoi du play-off. L’Espérance, et c’est chose rare, a goûté à la défaite à deux reprises successivement face à ses principaux concurrents.

Malheur au vaincu qui se verrait éloigner du sprint final. Les férus vont assister à une fin de saison riche en rebondissements. Les trois lauréats pour le sprint final au titre, l’Etoile Sportive du Sahel, l’Espérance Sportive de Tunis et, à un degré moindre, le Club Africain ont connu des hauts et des bas durant la saison. Les trois équipes en question ont perdu des points en cours de route.

