Tunisie: Lancement de la première clinique médicale mobile à Zaghouan - Un meilleur accès aux soins dans les zones défavorisées

Célébration de la journée internationale de la Croix et du Croissant-Rouge, inauguration de la clinique mobile et dépistage gratuit à l’école Oued El Kinz… des événements qui ont marqué, lundi dernier, la journée des habitants de la ville de Zaghouan.

Il s’agit, principalement, de l’inauguration de la première clinique médicale mobile, qui a choisi, l’école de Oued El Kinz pour démarrer sa tournée.

Cette action vient notamment suite à l’initiative de l’opérateur téléphonique « Ooredoo » en collaboration avec le Croissant-Rouge et le Ministère de la Santé.

Afin d’offrir aux habitants des zones défavorisées, éloignées et rurales, un meilleur service d’accès à la santé, cette clinique médicale mobile a été destinée principalement aux populations rurales et le démarrage de l’événement a été donné depuis la ville de Zaghouan, en présence des représentants de l’opérateur téléphonique, des membres du Croissant-Rouge tunisien et des différents acteurs de la société civile.

Une unité mobile qui va sillonner l’ensemble du territoire

C’était au local du Croissant-Rouge régional de Zaghouan que le coup d’envoi de cette action a été lancé pour se poursuivre jusqu’à la fin de la journée. Mais avant, c’était le secrétaire général du Croissant-Rouge, Abdelatif Chabou, qui a pris la parole pour donner un aperçu des activités humanitaires du Croissant-Rouge tunisien depuis sa création, expliquant les circonstances de la création du projet « clinique Tahar Cheniti ».

«En effet, le Croissant-Rouge Tunisien, organisation humanitaire qui œuvre depuis des années à améliorer l’accès à la santé pour les populations défavorisées, fait au moins 3.000 dons humanitaires et 1.500 dons scolaires.

Aujourd’hui, nous redoublons d’effort et, en partenariat avec la société civile, le ministère de la Santé, nous préparons prochainement, (en 2018) l’ouverture officielle d’un centre d’accompagnement pour les personnes âgées», dévoile le responsable du Croissant-Rouge tunisien. Cette action porte le nom de feu Tahar Cheniti, (ancien secrétaire général du Croissant-Rouge (tunisien).

Et d’ajouter que cette initiative permettra d’améliorer l’accès à la santé pour les femmes et les enfants, dans ces zones lointaines. L’unité contribuera à une meilleure prise en charge des citoyens tandis que des formations seront assurées par des bénévoles du Croissant-Rouge tunisien.

La clinique qui dispose de deux cabines de consultation sillonnera les 24 gouvernorats du pays, en commençant par les régions prioritaires. Objectif: contribuer à mieux détecter et contrôler les maladies chroniques, les troubles nutritionnels ainsi que l’apport de conseils en matière de santé et de prévention pour ces populations.

«La clinique mobile est un don d’une valeur d’à peu près 250 mille dinars et qui comprend deux salles de consultation. Elle n’est pas encore équipée de tout le matériel nécessaire. Le programme de déplacement vers les zones défavorisées a été élaboré en fonction du planning des régions et des activités d’éducation sanitaire dans ces zones.

Cette clinique est à la disposition de toutes les régions qui présenteront leur programme de sensibilisation et de prévention», explique Mounira Talbi , coordinatrice des programmes de santé du Croissant-Rouge tunisien.

Dépistage pour les écoliers et leurs mamans

A une dizaine de kilomètres de la ville de Zaghouan, c’est l’école primaire située à Hammam Zriba, à Oued El Kinz, qui a bénéficié des prestation de cette nouvelle clinique mobile.

Les petits écoliers ont profité pendant toute la journée d’une séance de sensibilisation sur l’hygiène bucco-dentaire. Un pédiatre et un dentiste ont ausculté les écoliers de cet établissement qui compte plus d’une centaine d’élèves. Les parentes d’élèves et plusieurs autres femmes issues de cette région ont bénéficié d’une séance de dépistage gratuit du cancer du col de l’utérus.