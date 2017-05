interview

Le comité du dialogue social (Cds) dans le secteur de l'éducation et de la formation a tenu son assemblée générale le week-end dernier à Saly Portudal (70 kms de Dakar). Une Assemblée au cours de laquelle la partie syndicale a passé les commandes à l'administration comme le préconise les textes dans le cadre d'une gestion tournante.

Ainsi, le président du Comité du dialogue social (Cds) sortant, Mamadou Diop Castro, revient dans cet entretien qu'il a accordé à Sud quotidien sur le degré d'appropriation du dialogue social par les acteurs dudit secteur, des difficultés rencontrées au cours de son magistère mais aussi des attentes à l'endroit de la nouvelle équipe.

ENTRETIEN AVEC MAMADOU DIOP "CASTRO" PRESIDENT SORTANT DU COMITE DIALOGUE SOCIAL, SECTEUR EDUCATION ET FORMATION

«Il y a une non appropriation des mécanismes du dialogue social»

M. Diop, vous êtes en fin de mandat, quel sentiment vous anime ? Celui du devoir accompli ou d'une œuvre inachevée ?

Celui du devoir accompli mais également de l'œuvre inachevée puisse que le mandat qui vient de s'achever au nom de la délégation syndicale était un mandat de transition pour donner forme au comité du dialogue social dans le secteur de l'éducation, pour installer les structures, élaborer les outils de travail et de gestion, mais aussi affirmer l'identité du comité du dialogue social (Cds) et consolider son ancrage dans le dispositif du dialogue social au niveau national et déconcentré.

Nous avons pu faire avancer les choses mais le travail doit se poursuivre parce que la bataille est loin d'être gagnée.

Qu'est ce qu'on peut retenir comme acquis ?

D'abord, c'est la consolidation d'une équipe et l'élaboration d'un plan stratégique quinquennal, de manuel de procédure et d'un guide en dialogue social.

C'est aussi l'installation en rapport avec le ministère de l'éducation nationale des comités académiques au niveau du territoire et la première version d'une assemblée générale élargie aux animateurs du système éducatif à la base.

A cette occasion, les inspecteurs académiques ont été conviés à cette assemblée générale ainsi que les coordinateurs des comités académiques qui ont été associés.

Parce que le dialogue social doit se dérouler au sommet comme à la base. Et le dialogue social doit se structurer et il doit y avoir une articulation entre les structures qui sont au sommet avec les structures qui sont à la base.

Le Haut conseil du dialogue social (Hcds) doit être articulé aussi au comité du dialogue social. Des branches et les comités des branches doivent l'être aux comités académiques. Ce n'est pas encore le cas. Et ceci est à mettre dans l'œuvre inachevée.

Comment faire pour réussir alors cet ancrage ?

Il va falloir poursuivre la réflexion au niveau national et nous l'avons même proposée pour que le gouvernement organise un atelier et entre tous les acteurs des ministères concernés et les autres familles d'acteurs que nous puissions réfléchir sur la structuration du dialogue social dans notre pays.

Car, il y a l'enseignement supérieur, le moyen secondaire et le primaire, et tout ce qui se passe dans le supérieur a des conséquences sur les autres ordres d'enseignements.

Ce qui se passe aussi dans les autres ordres d'enseignements a des incidences sur l'université, d'autant plus qu'aujourd'hui, il y a des universités dans les régions qui cohabitent avec les autres ordres enseignements.

Et nous avons dit au ministre de l'enseignement supérieur, la spécificité de l'enseignement supérieur ne doit pas créer les conditions du cloisonnement du dialogue social et il était prêt à financer un atelier pour réfléchir ensemble sur la structuration du dialogue social.

Ce chantier est encore inachevé et il va falloir poursuivre les efforts mais également la mise en confiance entre les différents acteurs et là encore la bataille est loin d'être gagnée.

Et tant qu'il n'y a pas cette mise en confiance, le respect mutuel et tant qu'il n'y a pas la solidarité entre les différentes familles d'acteurs et la compréhension des uns et des autres, le dialogue social aura des difficultés à prendre forme et à être un levier de développement puissant pour une année scolaire apaisée

Quid des difficultés qui n'ont certes pas manqué sous votre magistère ?

Elles sont nombreuses et variées, allant de la volonté politique dont nous n'avons pas suffisamment bénéficiée.

Il y a eu bien des organisations au niveau national, il y a des engagements affirmés de part et d'autre au niveau du Chef de l'Etat, du Premier ministre, des différents ministères mais qui ne se sont pas traduits concrètement sur le terrain par un investissement conséquent pour la promotion du dialogue social.

Il ne s'agit pas d'ériger le Conseil national du dialogue social (Cnds) en (Hcds) pour dire qu'on a une volonté politique affirmée pour la promotion du dialogue social.

Nous nous battons pour qu'il y ait un ancrage du (Cds) dans le (Hcds) aussi pour que les comités académiques soient rattachés au dialogue social. Et là, c'est le ministère de l'éducation nationale qui a une compréhension assez bizarre du dialogue social.

Tous les malentendus sont partis de là-bas et toutes les difficultés que nous avons vécues, l'ostracisme que nous avons subi dans la mise à la disposition de moyens insuffisants, du reste qui nous ont été affectés.

Il y a donc ce problème d'orientation et d'option d'engagement conséquent pour que le dialogue social soit. Il y a aussi l'insuffisance des moyens financiers.

Nous avons élaboré un plan d'actions quinquennal qui nécessite plus de cent millions d'investissement alors que notre subvention est de cinq millions portée cette année à dix millions et que nous peinons à recevoir.

Jusqu'en ce jour, la subvention de l'année dernière à savoir les cinq millions, n'est toujours pas en place ainsi que le véhicule qui devrait nous être affecté.

Il y a aussi le déficit démocratique, l'indifférence des protagonistes. Quand nous voulons rencontrer les autorités, c'est la croix et la bannière. Quand les syndicats veulent s'exprimer, ils contournent le comité du dialogue social.

Il y a une non appropriation des mécanismes du dialogue social. Le temps du dialogue social n'est pas le temps de l'administration, il n'est pas aussi le temps des syndicats.

Donc, il faut donner le temps au dialogue social de mettre en place une stratégie de collecte de traitement et de règlement des différentes préoccupations des organisations syndicales.

L'administration prend les commandes comme le définisse les textes, quelles sont vos attentes?

Que le travail se poursuive. Que des initiatives se prennent dans le sens d'une meilleure structuration du dialogue social, dans le sens d'une capacité d'anticipation sur les problèmes qui se posent. Ce qui est sûr, tout ce que nous avons vécu de négatif dans les relations entre (Cds) et les autorités ne va plus se reproduire.

Quand un agent de l'administration va piloter, ils auront moins de préjugés et vont être plus ouverts parce qu'eux, aussi doivent faire des résultats.

Quand nous avons senti qu'il y aura des difficultés avec l'administration, nous avons pris des options, quels que soit les moyens qui sont mis à notre disposition, nous devons travailler à faire des résultats et nous nous sommes orientés vers des mécanismes de prévention, d'orientation.

Et nous avons dit, il faut donner forme au comité en élaborant des outils de travail et de gestion pour la prochaine équipe et surtout éditer un guide en dialogue social.

C'est un acte fondamental dans la campagne de sensibilisation et de formation des différents acteurs.

Pouvez-vous revenir sur votre bilan ?

Nous avons travaillé à faire accepter le Cds, nous lui avons donné une identité et nous avons affirmé sa personnalité face à l'administration mais aussi face au conseil parce que les difficultés proviennent de la compréhension que le Hcds a de ces rôles et de ces missions qui font qu'il investisse le terrain de l'éducation sans donner la possibilité au Cds de prendre en charge la dynamique.

Le Hcds doit pouvoir mettre des moyens la disposition du Cds pour lui permettre de réaliser des activités et non pas venir organiser des activités dans le secteur de l'éducation de la manière dont cela se fait actuellement.

Le Hcds tient compte de nos réalisations mais n'est pas encore à la hauteur de nos attentes. Pendant trois ans que nous sommes là, l'état n'a jamais pris initiative de venir vers le comité. Un chantier pour la nouvelle équipe de faire accepter le dialogue social du point de vue collecte, gestion relation.

Quel message adressez-vous vos collègues du mouvement syndical ?

Leur remercier pour la confiance. Les syndicalistes doivent continuer de croire aux partenariats, continuer d'adhérer au dialogue social parce que si on peut régler le problème avec le Cds, il n'est pas utile de déposer des préavis de grève ou de battre le macadam.

Parce que c'est la résolution des problèmes qui compte et qui est déterminant et même si les problèmes se règlent et de manière progressive, on n'a pas besoin d'aller en grève. Il y a aussi la gestion des différents secteurs puisque malgré le Paquet, la santé est toujours en ébullition, l'enseignement supérieur, la justice.

Cela veut dire qu'il y a une incohérence dans la démarche gouvernementale. Car, ledit pacte signer avec les centrales syndicales n'a pas d'incidences dans la gestion quotidienne des secteurs de branches.